La empresa Zamora-Salamanca dispondrá de la reserva de plazas a través de su web en “cuestión de días”

La reserva del trayecto en autobús de Zamora a Salamanca podría hacerse de manera telemática “en cuestión de días”. Así lo aseguró el lunes el delegado territorial de Zamora, Fernando Prada, quien precisó que desde la empresa encargada de esa línea de transporte han indicado que “en los próximos días” estará habilitada porque “es un compromiso de la firma de transportes” dentro del programa Buscyl puesto en marcha desde el Gobierno autonómico.

Aplicación

Respecto a la anunciada aplicación “está pendiente de desarrollo y será próximamente su implantación a medida que se desarrolle y sea segura en cuanto a la petición de plazas a través de ese sistema”.

Con respecto a las peticiones Prada señaló que se ha superado “ese choque inicial de petición masiva de tarjetas o del código QR por parte de ciudadanos en papel”, un proceso que se “está normalizando “ con una media de cinco días en otorgarse en tanto que a través de la vía digital “son a diario”.

Valoración

El programa Buscyl, puesto en marcha por la Junta para fomentar la movilidad sostenible, ha superado ya el millón de viajes gratuitos en sus líneas de autobús autonómicas y ha alcanzado los 7.445 viajes en Zamora desde su implantación.

Para el delegado de la Junta estas cifras suponen “un incremento sustancial de la utilización del servicio público de transporte por carretera, algo que beneficia a todos, porque el transporte se hace más sostenible, se utiliza menos el vehículo propio y, por supuesto, se favorece esa comunicación en el ámbito de nuestra provincia en el cual el transporte de viajeros por carreteras es fundamental”.