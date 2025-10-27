La Edición Impresa Digital de La Opinión de Zamora a un precio de miedo
Solo por tiempo limitado, La Opinión-El Correo de Zamora te ofrece la promoción de Halloween con 6 meses al precio de 3 para disfrutar de la Edición Impresa Digital al mejor precio
R.D.C.
¡Celebra Halloween con una oferta de miedo! Por solo la mitad del coste habitual, podrás acceder durante medio año al periódico completo en formato digital, idéntico al papel, desde tu ordenador, tableta o teléfono móvil.
Con la Edición Impresa Digital tendrás acceso diario al ejemplar completo, con todas sus secciones y ventajas exclusivas:
- Ampliación de letra
- Versión en audio que lee las noticias
- Traducción automática a otros idiomas
- Acceso simultáneo desde hasta tres dispositivos
Solo hasta el 3 de noviembre
No dejes pasar esta oferta especial de Halloween y mantente al día de toda la actualidad de Zamora, España y el mundo desde cualquier lugar.
Suscríbete ahora y paga solo la mitad.
Aprovecha esta oportunidad única y lleva siempre contigo La Opinión de Zamora, el diario líder en difusión y audiencia de la provincia.
Activa tu suscripción en tres sencillos pasos y empieza a disfrutar hoy mismo de la Edición Impresa Digital.
¿Qué es la Edición Impresa Digital de La Opinión de Zamora?
La Edición Impresa Digital es la versión en pantalla del periódico en papel, disponible para leer desde ordenador, tableta o móvil. Permite acceder al diario completo con ventajas exclusivas como ampliar la letra, escuchar las noticias, traducirlas a otros idiomas o compartirlas fácilmente.
Se puede usar en hasta tres dispositivos a la vez.
- En ordenador, se accede desde el botón “Kiosko” en la web.
- En móvil o tableta, mediante la app “Kiosko Prensa Ibérica”, disponible en Play Store y App Store.
Además, ofrece múltiples funciones:
- Lectura en formato papel o noticia a noticia.
- Ajuste de fuente, audio digital, traducción automática, compartir contenidos, e incluso imprimir o exportar el ejemplar para leerlo en lectores electrónicos como Kindle.
En resumen, es la forma más cómoda, completa y versátil de disfrutar del periódico desde cualquier lugar.
