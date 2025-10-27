Destrozan los contenedores para albergar gatos callejeros en este barrio de Zamora

Dos de los contenedores que el Ayuntamiento de Zamora puso en el barrio de Pinilla como refugio para los gatos callejeros en esta zona de la ciudad han aparecido destrozados esta misma mañana, después de los actos vandálicos sufridos en la noche del domingo.

Así lo ha denunciado la asociación Zarpa Zamora, cuyos voluntarios se encargan de mantener esos refugios adecentados para el bienestar de los animales.

Uno de los contenedores forzados / Cedida

Esta mañana descubrieron que los candados que protegen los contenedores estaban reventados, pudiendo acceder al interior sin problema. “Se han llevado el pienso que había, pero también los comedores, las tolvas y las mantas”, enumeran con preocupación por el estado de los animales. “Los gatos es muy asustados”, aseguran.

Intento fallido de llevarse a uno de los gatos

De hecho, también han señalado que se han querido llevar a uno de ellos que estaba refugiado en uno de los contenedores, aunque finalmente no han sido capaces y ya está a salvo con una de las voluntarias.

El gato salvado por Zarpa Zamora. / Cedida

La asociación solicita a la Policía Municipal que vigile la zona en estos días, teniendo en cuenta que son las mismas calles donde hace apenas unas semanas se encontraron a algunos animales heridos con disparos de balines y perdigones, obra de un grupo de jóvenes, como describieron vecinos de la zona.

Contenedor forzado en el barrio de Pinilla. / Cedida

Estos problemas se han dado en los barrios de Pinilla y Olivares, por lo desde Zarpa Zamora se estará atento los próximos días para que no haya más vandalismo y esperan que los agentes patrullen por esta zona de la ciudad para evitar nuevos destrozos y maltrato animal a los gatos callejeros.