Cuatro meses con este socavón en una calle de Zamora

Después de cuatro meses, ya ha pasado “tiempo suficiente” para exigir al Ayuntamiento de Zamora el arreglo definitivo del socavón abierto en la avenida Cardenal Cisneros, al lado del parque León Felipe, “que lleva provocando molestos olores al lado del parque infantil e impidiendo el tránsito de vehículos en los dos carriles de la avenida”, se denuncia desde Ahora Decide. Socavón que describe como “histórico” y del que señala que hace aflorar “un problema estructural en el colector de aguas residuales que está justo debajo del agujero y que viene desde la gasolinera situada en el centro de la avenida”.

Socavón en Cardenal Cisneros / Cedida

Manuel Fuentes recordó que en noviembre de 2018 la ciudad amaneció con una noticia inusual: un socavón en este mismo sitio se tragó un coche en plena noche. “La reparación del gran agujero se realizó sin resolver el problema estructural que teníamos en esa zona de la ciudad. El colector de aguas sucias que viene de arriba no soporta la presión del agua, posiblemente por su calidad, y por las grietas producidas se ha ido filtrando agua durante mucho tiempo provocando un gran hueco en el terreno que no ha soportado el peso del coche”, recuerda.

Los trabajos de este último verano

En junio de 2025, siete años más tarde, “después de finalizadas las obras de asfaltado de la avenida, el suelo vuelve a hundirse provocando un agujero de seis metros de ancho por dos de profundidad por el que se puede ver un torrente de aguas sucias que ha quedado al descubierto provocando molestos olores y el cierre de uno de los dos carriles de la avenida más transitada de la ciudad”, señala.

Socavón en Cardenal Cisneros / Cedida

La tercera y última fase de las obras en Cardenal Cisneros ha finalizado en el mes de julio y ahora que el plazo de garantía está a punto de terminar “es necesario acometer con urgencia la obra de reparación del colector para rematar la obra, abrir los dos carriles y garantizar que este problema estructural no se vuelva a repetir en el futuro”, subraya.

Por todo ello, desde Ahora Decide se exige al Ayuntamiento de Zamora “una respuesta rápida a un problema que se debería haber resuelto hace siete años y que debe resolverse de forma definitiva después de cuatro meses con un gran agujero abierto produciendo olores desagradables al lado de un parque infantil e inutilizando uno de los carriles de la avenida”, finaliza.