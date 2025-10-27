"Si no controlamos a determinadas especies, habrá problemas". Zamora analiza el valor de la digitalización en la gestión de la caza y la pesca

La digitalización en la gestión de la caza centra la primera de las jornadas del primer Foro Nacional que se celebra en la ciudad de Zamora. Un importante espacio en el que participan unas 200 personas, de manera presencial y online, para analizar como la tecnología está revolucionando la gestión y el futuro de la caza y la pesca en un mundo cada vez más digitalizado.

"La caza siempre la he considerado una oportunidad, pero una cosa que mucha gente, sobre todo de la ciudad, no conoce, es que es una necesidad". Así lo ha manifestado el jefe de Servicio de Medio Ambiente de Zamora de la Junta de Castilla y León, Mariano Rodríguez Alonso. En este sentido, ha apreciado que las especies cinegéticas, "algunas van mal, pero otras van excesivamente bien y se convierten en un problema". Por ello, valora que no solo se debe tratar como un recurso, ya que "si no controlamos a determinadas especies, habrá problemas".

Rodríguez ha sido uno de los primeros en intervenir en el foro en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León en el que profesionales, entidades, aficionados, administraciones y empresas tecnológicas abordarán durante estas dos jornadas las ventajas de las soluciones tecnológicas para ayudar a optimizar los procesos, mejorar la sostenibilidad de las prácticas y garantizar la eficiencia en la gestión de recursos naturales.

Asistentes al I Foro Nacional de Digitalización en Caza y Pesca, en Zamora. / José Luis Fernández / LZA

"La digitalización de este sector está sufriendo un cambio en los últimos años muy fuerte, sobre todo centrado en el estudio de las poblaciones, tanto de fauna cinegética como de peces en los ríos, y también en el control de la gestión de los cotos y de las reservas a través del control de capturas e incluso de subastas para ayudar en la comercialización", ha apreciado el responsable del área de digitalización de Cesefor, Rodrigo Gómez Conejo. Motivo por el que han impulsado junto con el Instituto para la Competitividad de Castilla y León (Icecyl) esta primera edición del foro que también respalda la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta.

Digitalización en un sector que se traduce en mayor potencial, pero también en muchos retos. "Hay mucho cazador y pescador que lo ve como una herramienta fundamental para su actividad", pero "también es verdad que la administración cambia la normativa en el sentido de que les solicita tener que digitalizar determinada actividad que hacen en los cotos, en las reservas de caza y en los ríos". Un proceso que se presenta "imparable" siendo una importante ayuda en la gestión, y que "si no sería prácticamente imposible gestionar bien el recurso, hacer bien los planes cinegéticos y los planes de pesca. Para conocer bien lo que hay, se necesita tecnología y se necesita digitalizar a la hora de hacer inventarios también de fauna", ha añadido Gómez.

Rodrigo Gómez, responsable del área de digitalización de Cesefor en el I Foro Nacional de Digitalización en Caza y Pesca / José Luis Fernández / LZA

Formación del usuario

El encuentro pone también el foco en la necesidad de formar bien a los usuarios y trabajar en reducir la brecha digital, ya que hay una gran parte de la población que hace esta actividad que es de una edad avanzada y a la que hay que ayudar y "hacer las cosas de una manera lo suficientemente amigable y fácil como para que no genere ningún problema", ha comentado el responsable del área de digitalización de Cesefor.

De este modo, se trata de dar a conocer las ventajas de estas nuevas herramientas. Como ejemplo, Gómez subraya que desde abril, por ejemplo, en los cotos es necesario reportar las capturas con un teléfono móvil y ya lo están utilizando 30.000 cazadores en Castilla y León hasta ahora en 5.000 cotos. "Por lo tanto, es una herramienta fantástica para tener en contacto a los gestores de los cotos, con los cazadores y tener información bien organizada y en tiempo real de la gestión de lo que está ocurriendo en el coto" y que ha sustituido a una memoria anual que hacían los cotos en la que reportaban a la administración lo que había pasado durante todo un año. "Realmente la información no se puede gestionar así porque no hay capacidad de analizarla bien", ha enfatizado.

Experiencias prácticas

La primera de las jornadas está dedicada a la caza y abordará cómo la digitalización está revolucionando la gestión de cotos y especies cinegéticas. El programa incluye este lunes la presentación de experiencias en control telemático de capturas, uso de drones e inventarios digitales, fototrampeo inteligente y visores térmicos, así como nuevas soluciones de comunicación para el sector. Herramientas que permiten optimizar el seguimiento de poblaciones, reforzar la trazabilidad y cumplir con las normativas de conservación al tiempo que facilitan la toma de decisiones con datos en tiempo real y tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial.

Para ello, se ha contado con ponentes procedentes de otras comunidades autónomas para explicar también ejemplos de cómo se están haciendo en otros lugares y también representantes de startups que tienen soluciones tecnológicas orientadas a dar servicios al cazador y al pescador. Desde empresas de drones que están empezando a apostar también por la gestión de la caza y de la pesca hasta muchas soluciones de redes sociales, de aplicaciones móviles que están cambiando la manera de interactuar entre cazadores, pescadores y los gestores.

Apuesta de la Junta

El sector de la caza y de la pesca en Castilla y León mueve alrededor de 400.000 personas, entre usuarios, gestorías y entidades locales y titulares de los cotos de caza. Castilla y León es la comunidad autónoma que más terrenos cinegéticos dispone con 5.500 cotos de caza y 9 reservas regionales de caza. "Somos tierra de caza y tierra de pesca", ha declarado en el foro Ignacio de la Fuente Cabria, Jefe de servicio y caza de la Junta de Castilla y León.

I Foro Nacional de Digitalización en Caza y Pesca, en Zamora. / José Luis Fernández / LZA

En materia de pesca, la comunidad de Castilla y León alberga nada más y nada menos que 5 demarcaciones hidrográficas, en las cuales "tenemos el privilegio de contar con las mejores poblaciones de trucha de toda la Península Ibérica", ha remarcado. Cifras que hacen que para la Junta de Castilla y León la apuesta en cuanto a necesidad de innovación y sobre todo de regulación de la actividad de la caza y de la pesca sea fundamental.

"Cuantos más visitantes de otras comunidades autónomas o de otros países visiten nuestra tierra para fomentar el turismo de caza, naturaleza y pesca, mayores oportunidades en el medio rural en cuanto a desarrollo socioeconómico vamos a tener. Por eso, estos procesos de digitalización son muy importantes para la Junta de Castilla y León", ha argumentado.

Oferta tecnológica

Otro de los principales objetivos del Foro Nacional de Caza y Pesca es dar a conocer la oferta tecnológica por la que la administración regional está apostando, "dedicando muchos recursos económicos para hacer llegar la innovación a las empresas", ha indicado Carmen Verdejo Rebollo, directora del Departamento de Innovación y Emprendimiento en el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, (Icecyl).

Entre ellos, destacó el programa de digitalización DigitalICE, en el que ponen a disposición, en este año, unos 9 millones de euros de ayudas para favorecer a la digitalización básica de las pymes, con subvenciones de 1.200 tipo fijo para gastarse 1.500 euros, por lo que la empresa solo tiene que poner 300 euros. "Programa de digitalización avanzada, en el que se puede disponer también de ayudas para proyectos de digitalización ya más complejos", ha comentado.

Asimismo, existen también convocatorias dedicadas a temas de ciberseguridad, tanto para aplicar la innovación, es decir, instalar sistemas de ciberseguridad en la empresa, como para desarrollar tecnologías de ciberseguridad. Líneas que son importantes dar a conocer, "porque lo peor que puedes hacer es poner dinero y recursos a disposición de las empresas y que estos recursos o no se aprovechen o solo se aprovechen por aquellos que lo conocen y que los demás no lo conozcan y no accedan a ello", ha detallado Verdejo. Razones por las que espera que este encuentro pionero en Zamora sirva para generar también más negocio en el sector de la caza y la pesca.

Sesión centrada en la pesca

El martes 28 será el turno de la pesca. Un bloque en el que se podrán ver ejemplos de cómo la digitalización está modernizando la gestión de los ríos y la sostenibilidad de las aguas interiores. Se abordarán iniciativas como la gestión digital de repoblaciones y planes de pesca, la licencia interautonómica, el uso de inteligencia artificial para la monitorización de eventos en ríos y la digitalización de inventarios de pesca eléctrica. Todo ello con el fin de mejorar el control de poblaciones, la trazabilidad de capturas y la conservación del medio natural.

Como actividad complementaria, durante la tarde del 28 de octubre, se realizará una visita al Centro del Lobo Ibérico en la Sierra de la Culebra, una experiencia única para acercarse a la biodiversidad y al valor natural de esta emblemática especie.