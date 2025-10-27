¿Condujo en zig-zag, lesionó a otro conductor y le abolló el coche?

No se conformaría con tratar de sacar de la carretera al conductor que le seguía, tras dificultarle el adelantamiento, sino que, además, le cortó el paso de forma brusca al llegar a la entrada de la localidad de Cubo del Vino y, una vez detenidos ambos vehículos, salió de su coche y agredió al otro conductor. Este es el relato de la Fiscalía de Zamora que acusa al zamorano A.L.A. de causar daños en el turismo del hombre que circulaba detrás de él por la carretera de Mayalde en dirección hacia Cubo del Vino, así como de lesionarle al propinarle golpes en la cabeza, siempre según la investigación judicial que se resolverá en un juicio.

La denuncia que deberá resolver la magistrada del Juzgado de lo Penal tuvieron lugar hacia las tres de la madrugada del 13 de julio de 2024 cuando el acusado iba conduciendo su vehículo y otro coches se situó detrás, momento en el que comenzaría a dar ráfagas de luz con la intención, supuestamente, de que no le adelantara. El Ministerio Público sostiene que el procesado trató de echar de la carretera a quien le seguía, con maniobras concretas antes de iniciar la marcha en zig-zag.

Cruce en la carretera y golpes

Llegados a la entrada del municipio de Tierra del Vino, el acusado cruzaría si coche para cortar el paso al otro, según el escrito de acusación que concreta que A.L.A. bajó de su turismo y se dirigió al otro, hacia la ventanilla del conductor para dar golpes y exigir que a este que bajara el cristal. Cuando el agredido accedió, le habría golpeado en la cabeza mientras intentaría sacarle del vehículo.

La Fiscalía acusa a A.L.A. de causar desperfectos en el turismo, en concreto abolladuras por puñetazos y la rotura del espejo retrovisor. El arreglo del turismo supuso un coste de 658 euros, los mismos que reclama el propietario. Las heridas que causó a la víctima habrían tardado en curar 14 días, de acuerdo con el informe que maneja la acusación pública que pide multas de 1.080 euros por los daños y 180 euros por las lesiones.