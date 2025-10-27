Caja Rural de Zamora inicia una campaña nacional/regional para apoyar la recuperación de León y Zamora tras los incendios estivales

Caja Rural de Zamora presenta una nueva campaña institucional de comunicación bajo el lema: “León y Zamora quieren conocerte… y que tú los conozcas”, con el propósito de reconocer el esfuerzo, la resiliencia y el valor de las provincias de León y Zamora tras los incendios forestales que afectaron gravemente a ambas provincias durante el pasado verano.

La iniciativa, que se difundirá en televisión, radio y medios digitales a nivel nacional y regional, tiene como objetivo visibilizar la riqueza humana y natural del territorio, así como impulsar su recuperación social, económica y medioambiental, reafirmando el compromiso histórico de la entidad con su sociedad.

Presentación de resultados de Caja Rural de Zamora. / Cedida

UN VERANO MARCADO POR EL FUEGO

Durante el verano 2025, las provincias de Zamora y León fueron castigadas por una oleada de incendios forestales que arrasaron amplias zonas de monte, pastos y ecosistemas naturales. El incendio de Molezuelas de la Carballeda, iniciado en Zamora y propagado hacia León, es ya uno de los más devastadores en España, con más de 31.500 hectáreas afectadas y una velocidad de propagación que en momentos llegó a 4.000 hectáreas por hora.

En la provincia de León, y en particular en la comarca Berciana, los incendios del oeste provocaron evacuaciones, daños al patrimonio forestal y la pérdida de vidas humanas: tres personas fallecieron en labores de extinción o desbroce, y diversas localidades se vieron amenazadas.

UNA ENTIDAD COMPROMETIDA CON SUS RAÍCES

Ante esta realidad, Caja Rural de Zamora ha decidido dar un paso adelante para poner en valor las comarcas damnificadas, contribuir a su recuperación, y recordar que estos territorios cuentan con un potencial vivo y resiliente.

Bajo un mensaje de esperanza y unión, la entidad lanza una campaña de comunicación a nivel nacional y regional, que pone el foco en los valores que definen a esta tierra: la solidaridad, el esfuerzo y el arraigo.

La campaña tiene como objetivo transmitir un mensaje positivo: la vida vuelve, el campo renace y las personas siguen adelante. Las piezas audiovisuales invitan a redescubrir estos territorios y a contribuir a su revitalización a través del turismo y el contacto con su entorno natural y patrimonial. Zamora y León tienen mucho que ofrecer: gastronomía que enriquece, paisajes que enamoran, pueblos llenos de historia…

LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA ENTIDAD

A lo largo de su trayectoria, Caja Rural de Zamora ha demostrado que la banca cooperativa puede ser una herramienta útil y humana al servicio del territorio, contribuyendo al bienestar de las familias y al progreso de los territorios donde actúa.

“En Caja Rural de Zamora seguimos fieles a nuestra esencia: estar cerca de las personas y del territorio. Nacimos aquí, compartimos sus desafíos y trabajamos cada día por su futuro. Nuestro compromiso es acompañar a León y Zamora en su reconstrucción y contribuir a que estas provincias sigan siendo ejemplo de esfuerzo, identidad y esperanza.” – señala Cipriano García Rodríguez, Director General de Caja Rural de Zamora.

Fiel a su espíritu de cercanía y cooperación, Caja Rural de Zamora continúa creciendo en una fase de expansión sostenida, siempre desde la prudencia y la vocación de servicio que la caracteriza. Actualmente, la entidad cuenta con 113 puntos de atención al cliente, distribuidos entre las provincias de Zamora, León, Valladolid, Madrid y Ourense, consolidando así un modelo de banca de proximidad que combina la innovación con el arraigo al territorio.