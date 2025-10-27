¿Por qué la Audiencia valida el maltrato a un niño de su profesora de Infantil?

La Audiencia de Zamora tiene "la certeza" de que una profesora zamorana de Infantil maltrató a un bebé de dos años en su aula, "al que zarandeaba en el aula de 0 a 3 años a la que el niño acudía en 2023", tal y como declararon haber presenciado alumnas que realizaron sus prácticas bajo la tutela de esta docente durante varios meses. El trato dispensado a este pequeño por parte de la docente de iniciales R.G.P. propició que el menor se mostrarse en el colegio "tímido y retraído, comportamiento que cambió por completo", recoge la sentencia, cuando esta profesora se fue del centro escolar situado en la carretera de Almaraz.

Las magistradas de la Audiencia descartan que las testigos actuaran para dañar a la profesora, "sin razón objetiva que haga dudar de su veracidad", apuntan en su sentencia, por lo que los episodios de malos tratos a los alumnos relatados son "verosímiles, resultando creíbles y sin fisura alguna", al tratarse de la misma versión ofrecida por las dos estudiantes a lo largo de la investigación y en el juicio.

Empujones para sentarle, chillidos y castigos

Una de estas personas presenció los zarandeos que sufría el niño a manos de la profesora de Educación Infantil del aula de 0 a 3 años del colegio Corazón de María, conducta agresiva que achacaron a la "actitud impaciente y controladora" de la tutora porque el bebé tenía menos destreza que sus compañeros porque era más pequeño. "Le propinaba empujones para que se sentara, le chillaba y le tiraba la comida si no quería comer, dejándole solo en el aula si tardaba más que el resto en salir al patio". La alumna de Magisterio en prácticas pudo precisar momentos concretos en los que

La otra testigo que también compartió horas de prácticas con R.G.P. en el comedor del colegio corroboró la versión y apuntó que vio a la maestra, ahora condenada por sentencia firme, "zarandear a niños" durante la comida, aportó detalles del comportamiento de la profesora y expresiones "coincidentes con lo relatado" por la otra testigo. Fue esta persona la que indicó el cambio de conducta del menor cuando el colegio concertado prescindió de la imputada por maltrato infantil y el pequeño recobró su carácter abierto.

Falta de veracidad de la testigo de la acusada La Audiencia resta credibilidad a la testigo de la defensa de R. G.P. , otra alumna en prácticas que estuvo en el aula de la procesada, por las contradicciones en sus declaraciones al negar que coincidiera con la compañera que declaró en contra de la imputada, aunque al detallar las fechas en las que dijo haber estado en la clase con la condenada, por fuerza, debió haberse encontrado con aquella, abunda la sentencia. Las magistradas del Tribunal provincial justifican, además, la falta de veracidad en declaración de esta testigo porque su nombre no figuraba en el listado del personal docente del centro escolar, al contrario que la de esa otra alumna en prácticas que denunció a la profesora.

La profesora, ahora en otro centro escolar, deberá pagar una multa de 180 euros al Ministerio de Justicia como culpable del delito de maltrato infantil del que fue condenada en primera instancia en junio pasado, cuando ya no era la tutora del aula tras la denuncia.

Este caso llegó a los tribunales porque una de las estudiantes en prácticas denunció haber presenciado el maltrato a este alumno y a otros, y el padre y la madre emprendieron acciones judiciales con las que pretendían que se recondujera a esta docente para que bebés, niños o niñas que estuviera en su aula no tuvieran que pasar por la misma situación de agresión física y psicológica de su hijo. Eso explica que la multa solicitada no fuera elevada.