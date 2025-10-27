Los alumnos de la Escuela de Arte de Zamora descubren el futuro que les espera

"Frente a un mercado globalizado que tiende a la uniformidad, la autoría y el valor del trabajo bien hecho se presentan como elementos diferenciadores con un fuerte potencial identitario y económico". Con esta premisa llegará a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora el próximo 13 de noviembre una nueva edición del ciclo de conferencias "Únicos", puesto en marcha por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal).

Gamez Studio y la escultora Cristina Almodóvar son los protagonistas de este año en Zamora. Iván José Gómez Rojo será el encargado de hablar de "El poder del videojuego", para explicar las razones por las que se aventuró a poner en marcha esta nueva empresa en Zamora.

Gamez Studio participa en la GDC de San Francisco / Cedida / LZA

Tras la charla coloquio, su compañero Alberto Rodríguez dirigirá un taller participativo bajo el título "De la idea en papel al 3D. Creación de un prop", para que los participantes se familiaricen con el proceso de elaboración de un objeto que forma parte de cualquier acción en un videojuego.

De los videojuegos a la escultura

Con una temática totalmente distinta cogerá las riendas de la jornada a continuación Cristina Almodóvar, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

Hablará a los alumnos sobre "La escultura como transformación" y después también participará en un taller donde los estudiantes pondrán a prueba su imaginación para elaborar una pequeña escultura. El taller se titula "De las dos a las tres dimensiones: dar vida a los materiales", donde la artista desvelará algunos secretos de su trabajo diario en el taller.

Las jornadas "Únicos" también visitan con otros ponentes las escuelas de arte de Segovia, Salamanca, Palencia, León, Soria, Ávila, Burgos y Valladolid.

Todas las actividades son gratuitas y existe la posibilidad de seguirlas online.

Una década de trayectoria

Desde que se pusiera en marcha en 2015, el formato de "Únicos" se han consolidado gracias a un formato que es capaz de combinar la experiencia presencial en los centros educativos con la retransmisión en directo y la publicación de las sesiones en el canal de YouTube de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal). Según destacan ellos mismos, "esta dinámica ha permitido crear una comunidad abierta de aprendizaje, donde el alumnado puede conocer de primera mano la trayectoria de profesionales y empresas que desarrollan su actividad en los oficios artesanos, comprendiendo la relevancia de su formación y las oportunidades de inserción laboral que ofrece el sector".

Además, este proyecto educativo busca la visibilización y la aportación de los oficios artísticos y tradicionales —muchos de los cuales están estudiando los alumnos de las escuelas de Castilla y León donde acuden a desarrollar las diferentes charlas de cada edición— propios de la economía creativa de Castilla y León, destacando así la importancia de su papel en la generación de empleo, la innovación material y la preservación del patrimonio cultural, aspectos que están cobrando importancia en los últimos años como reivindicación del territorio.