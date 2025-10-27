Alucinan con Las Edades del Hombre en Zamora: “Una experiencia preciosa que voy a repetir”

El pasado 18 de octubre se inauguró la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, que se celebra en Zamora con el nombre de 'EsperanZa', y que podrá visitarse hasta el 5 de abril abril de 2026. La temática propuesta para esta ocasión va en consonancia con la conmemoración que el papa Francisco propuso para este año jubilar vigente.

'EsperanZa' contiene casi 90 piezas artísticas y una experiencia inmersiva entre sus dos sedes, ubicadas en la Catedral y la iglesia de San Cipriano. Entre las obras más destacadas figuran cuadros de Velázquez, Picasso, Goya o el Greco, pero también otras muy conocidas por los zamoranos, como el Cristo de las Injurias, "uno de los más bellos" que ha visto la reina Sofía, como aseguró durante su visita.

Fernando Esbec

Los visitantes de a pie de Las Edades del Hombre también han quedado encantados con la calidad de la exposición. Una zamorana ha contado en Facebook su experiencia, contagiando su entusiasmo a decenas de usuarios de esta red social, que también han apreciado la calidad de la muestra. Acompañada de una familiar procedente de Alicante, visitó la exposición el pasado sábado y le ha parecido "impresionante". "¿Cuándo se pueden ver dos Grecos, un Picasso, un Velázquez y tres Goyas sin estar en el Museo del Prado?", ha asegurado.

Esta zamorana anima a todos los zamoranos a ver 'EsperanZa', a la par que valora la gran afluencia en el interior de los templos a pesar de la lluvia que cayó en Zamora capital el pasado sábado. "Estaba lleno de gente, con autobuses que venían de todas partes. El grupo que estaba a nuestro lado venía de Madrid, y también los había de otros lugares de España", ha contado.

GALERÍA | Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora /

Una de las obras más apreciadas por esta usuaria de Facebook ha sido el coro de la Catedral: "Tantas veces como lo vi desde las rejas y ahora poder acercarte y ver esos 95 sillares que he aprendido que se llaman 'estalo'. De verdad, una experiencia preciosa que voy a repetir. Mi tía me regaló la tarjeta para poder ir las veces que quiera", añade.

Por no olvidar la experiencia de realidad virtual que hizo las delicias de esta zamorana y su acompañante, que pasaron "un rato de risas muy buenas. Nos mirábamos una a la otra y no parábamos de reirnos. Esto le va a venir muy bien a Zamora", concluye.