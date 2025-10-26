Zamora se une a la celebración solidaria del Día del TDA-H

La asociación Azadahi ha celebrado este domingo el Día del TDA-H al que se sumaron numerosos zamoranos que quisieron mostrar su solidaridad con quienes sufren trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad.

Las camisetas naranjas inundaron la calle Santa Clara en un paseo desde La Marina hasta la Plaza Mayor, donde la fiesta continuó con la actuación del mago Pumuki, un pintacaras a cargo de Esther Gama y los bailes y las coreografías de Salsón Dance.

Las actividades lúdicas sirvieron además para recaudar fondos para la Asociación Zamorana de familiares de Autismo, Tdah y Tgd en su trabajo de apoyo, acompañamiento y asesoramiento a las familias de niños con estos trastornos.