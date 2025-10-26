Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una oportunidad para premiar a las mujeres zamoranas

Hoy finaliza la presentación de candidaturas para los premios eWoman Zamora 2025, unos galardones que ponen en valor el trabajo de las mujeres de la provincia en diferentes ámbitos.

Miriam Sánchez, directora de desarrollo de negocio del periódico, durante la edición 2024. | J. L. F. (ARCHIVO)

Miriam Sánchez, directora de desarrollo de negocio del periódico, durante la edición 2024. | J. L. F. (ARCHIVO)

B. B. G.

Última oportunidad en la jornada de este domingo para proponer a las candidatas de los premios eWoman Zamora 2025, cuya gala se celebrará el próximo 19 de noviembre (17.00 horas) en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Aquellos lectores que lo deseen, todavía están a tiempo de acceder al formulario de la página web www.laopiniondezamora.es/ewoman-zamora para presentar a aquellas mujeres zamoranas que destaquen en alguna de las siete categorías de estos premios.

En Igualdad, se reconoce a aquellas que, con su trabajo, iniciativa o logros, impulsan la igualdad entre hombres y mujeres. Trayectoria Profesional busca a quienes tienen una carrera destacada y consolidada, mientras que Mérito Deportivo destaca a las que tienen un amplio medallero o han impulsado el deporte en la provincia.

Mujer Rural quiere premiar a las que, con su labor diaria, aportan valor o ayudan a fijar población en algún ámbito profesional en el mundo rural. También está el galardón de Mujer y Tecnología, para las que han realizado avances o contribuido de forma clara a alcanzar logros importantes en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Talento Joven se quiere acordar de las nuevas generaciones, con la labor de jóvenes menores de 35 años que destaquen en la empresa, la ciencia, la cultura o la acción social.

La lista se completa con el premio eWoman Zamora Sin Barreras, que quiere galardonar a aquellas mujeres que hayan destacado en el mundo empresarial o social por su aportación a la inclusividad.

Noticias relacionadas y más

Los patrocinadores

Tras las candidaturas, un jurado de expertos elegirá a las ganadoras de este evento patrocinado por Caja Rural, Iberdrola, Aquona, Diputación, Ayuntamiento de Zamora, Junta, Cobadu, Leche Gaza y Coca-Cola, con la colaboración del Consultivo y Exquisiteza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents