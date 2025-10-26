Una oportunidad para premiar a las mujeres zamoranas

Última oportunidad en la jornada de este domingo para proponer a las candidatas de los premios eWoman Zamora 2025, cuya gala se celebrará el próximo 19 de noviembre (17.00 horas) en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Aquellos lectores que lo deseen, todavía están a tiempo de acceder al formulario de la página web www.laopiniondezamora.es/ewoman-zamora para presentar a aquellas mujeres zamoranas que destaquen en alguna de las siete categorías de estos premios.

En Igualdad, se reconoce a aquellas que, con su trabajo, iniciativa o logros, impulsan la igualdad entre hombres y mujeres. Trayectoria Profesional busca a quienes tienen una carrera destacada y consolidada, mientras que Mérito Deportivo destaca a las que tienen un amplio medallero o han impulsado el deporte en la provincia.

Mujer Rural quiere premiar a las que, con su labor diaria, aportan valor o ayudan a fijar población en algún ámbito profesional en el mundo rural. También está el galardón de Mujer y Tecnología, para las que han realizado avances o contribuido de forma clara a alcanzar logros importantes en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Talento Joven se quiere acordar de las nuevas generaciones, con la labor de jóvenes menores de 35 años que destaquen en la empresa, la ciencia, la cultura o la acción social.

La lista se completa con el premio eWoman Zamora Sin Barreras, que quiere galardonar a aquellas mujeres que hayan destacado en el mundo empresarial o social por su aportación a la inclusividad.

Los patrocinadores

Tras las candidaturas, un jurado de expertos elegirá a las ganadoras de este evento patrocinado por Caja Rural, Iberdrola, Aquona, Diputación, Ayuntamiento de Zamora, Junta, Cobadu, Leche Gaza y Coca-Cola, con la colaboración del Consultivo y Exquisiteza.