Fue un día de marzo de 2014, a punto de entrar la primavera en el calendario y ya despuntando en las olorosas violetas del soto y en el animoso canto de las totovías al borde del pinar. Recorría el bosque de Valorio, como en la canción de Brassens, buscando y anotando mariposas para un programa de seguimiento de las poblaciones de estos seductores y cada vez más escasos insectos.

A pleno sol, cercano el mediodía, me sacudió un estremecimiento de sorpresa al oír su ulular vibrante y desgarrado. No es la costumbre del cárabo, ave nocturna que se toma su condición al pie de la letra, manifestarse a la luz del día, pero todas las reglas tienen sus consabidas excepciones. Seguí la dirección de donde procedía, presa del sortilegio, como si fuese a mí al que reclamaba desde la profundidad del bosque. Y así fue cómo descubrí su figura recortada en la entrada de su refugio: una buraca excavada por los años en el tronco de un viejo álamo blanco. Inmóvil como la figura de un santo en su hornacina, disfrutando con los oscuros ojos cerrados del tibio sol marcino. El cárabo común es una especie abundante y en expansión, pero sus hábitos estrictamente nocturnos y su costumbre de pasar las horas de luz en refugios ocultos, como huecos de árboles y muros o vegetación muy espesa, dificultan bastante su observación.

Once años con Agustín / .

Así que no es de extrañar que, debido a su excéntrica costumbre de dejarse ver largamente durante el día, nuestro amigo de Valorio se convirtiera en un verdadero icono para los observadores de aves y amantes de la naturaleza en general. Y como es costumbre en estos casos, lo bautizaron con nombre humano, eligiendo el de “Agustín”, en memoria del poeta, gramático y pensador zamorano García Calvo que dedicó no pocos versos y paseos a nuestro singular bosque urbano y familiar. Los retratos de Agustín, reproducidos en folletos, paneles informativos y todo tipo de publicaciones, físicas y virtuales, constituyen ahora el emblema indiscutible de Valorio y su fauna salvaje. No habrá muchos de sus congéneres tan conocidos y populares.

Pero él, ajeno a esta fama sobrevenida y a la humana obsesión por la obtención y atesoramiento de imágenes, continúa dedicándose a sus cosas de cárabo: ulular, cazar roedores y pájaros y criar con su compañera un par de “alucones” cada temporada. Normalmente, cuando llego a esta parte del relato, lo remato con un <>. Los años van pasando y pesando y once no dejan de ser bastantes en la vida de un cárabo. Algún día -esperemos que no muy cercano- dejaremos de entrever su críptica silueta difuminándose entre ambiguos claroscuros y abigarradas cortezas de añosos troncos. Pero esto no debe entristecernos: otros cárabos seguirán llenando, generación tras generación, las noches del bosque con su canción ancestral, la genuina voz de la naturaleza salvaje.