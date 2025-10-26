Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¡Mucho ojo, conductores! ¿Qué multas se pueden recibir en Zamora por aparcar de manera inadecuada?

Aunque la Ordenanza de Estacionamiento no contempla algunos supuestos, hay sanciones de entre 80 y 500 euros por diferentes infracciones

Un camión llega al aparcamiento de Ifeza

Un camión llega al aparcamiento de Ifeza / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Eriz Fraile

De tanto en cuanto, aparecen mensajes en redes sociales criticando los aparcamientos de otras personas. A veces por ocupar dos sitios, otras por no saber muy bien las normas básicas para estacionar y, en algunas ocasiones, por encajar el coche entre otros dos vehículos como si del 'Tetris' se tratara. En algunas ciudades, este último caso puede suponer una sanción que oscila entre los 80 y los 200 euros, pero la Ordenanza de Estacionamiento más reciente del Ayuntamiento de Zamora no recoge esta infracción como tal. Aun así, ¿Qué motivos existen en la capital para encontrarnos con una 'receta' al volver a nuestro coche?

Según el documento publicado en la web del propio Ayuntamiento de Zamora, las infracciones se dividen en tres niveles: leves, graves y muy graves. En cada uno de los casos, la cuantía de la multa es diferente, así como las posibles medidas cautelares. Comenzando por las 'faltas' de carácter leve, estas se dividen en cinco opciones: estacionar en plazas reguladas sin ticket o autorización (80€), aparcar en una zona regulada durante más tiempo del que recoge el ticket (40€), dejar el vehículo en lugares reservados para contenedores (40€), estacionar de nuevo en una zona ORA sin que haya pasado una hora del anterior aparcamiento (80€) o usar uno de estos lugares con una matrícula que no se corresponde al vehículo (80€).

El siguiente escalón sancionador lo conforman las cuatro infracciones graves que establece la Ordenanza de Estacionamiento. En todos estos casos, se trata más de asuntos administrativos que de un mal uso de los aparcamientos, como es el caso de la utilización fraudulenta del ticket o de la autorización expedida por el consistorio para aparcar en algunas zonas. De igual manera, este permiso tampoco se podrá usar si han variado los requisitos por los que fue concedida y también será sancionable no comunicar al Ayuntamiento de Zamora la pérdida de alguna de esas exigencias. En todos los casos, la multa será de 200 euros.

Solo una 'muy grave'

La categoría muy grave solamente contempla un supuesto en Zamora y es "la falsificación del ticket de estacionamiento salvo cuando pudiera ser constitutivo de una infracción penal". En esos casos, serán 500 euros la cuantía de la 'receta'. De igual manera, existen varios supuestos para la inmovilización o retirada en grúa de un vehículo, como aparcar en zonas de limitación horaria sin ticket o triplicar el tiempo permitido en dicho papel. Otra de las opciones contempladas es "que constituya peligro, cause graves perturbaciones o deteriore algún servicio o patrimonio público", la única 'falta' en la que podría encajar el hecho de aparcar muy cerca de otro vehículo.

