Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen

El patrimonio arquitectónico de Zamora va más allá del románico y el modernismo. También existe un legado industrial, quizá menos conocido, que se puede contemplar en las calles de la ciudad. Y es que como asentamiento clave en la Vía de la Plata hasta la Revolución Industrial en el siglo XVIII, la llegada de la luz o el bum de la industria harinera, el patrimonio arquitectónico de la ciudad es fiel reflejo del devenir de la historia.

Uno de los primeros ejemplos de edificaciones industriales en la ciudad se puede contemplar a orillas del río Duero. En el siglo X, Zamora era uno de los centros poblacionales más relevantes de la Península Ibérica debido a su posición estratégica. De entonces datan las aceñas de Gijón (hoy en proceso de restauración) o las de Olivares. "Fueron la primera industria de Zamora", cuenta Estrella Torrecilla, directora de la Oficina de Turismo. "Tal fue su importancia y contribuían tanto a los fondos del obispado, que cuando se produjo la Desamortización de Mendizábal en el siglo XIX y la iglesia se vio obligada a vender sus propiedades, el Obispado de Zamora emitió un edicto en el que imponía pena de excomunión todo aquel que intentara comprarlas". Sin embargo, cuenta Torrecilla, se hacen con ellas los marqueses de Chinchón por 2.300.000 reales de vellón "dejando a la iglesia zamorana sin su bien más preciado".

Nuevos usos para las aceñas zamoranas

Desde entonces se le empezará a dar nuevos usos. Así, a partir del siglo XIX se instalarán martillos pilones, para los herreros, para así poder apelmazar la lana. Hoy en día siguen en pie y se pueden visitar.

Exterior de la fábrica de harinas Gabino Bobo. | ALBA PRIETO

En el siglo XVII, la actividad industrial de la ciudad se centraba principalmente en la producción textil y en la alfarería, que se abastecía, según cuenta la guía "Zamora patrimonio industrial", de los numerosos yacimientos de arcilla que rodeaban la ciudad. Un par de siglos más tarde, la producción textil empieza a tener cierta importancia también. Reflejo de ello es la fábrica de tejidos Industrial Zamorana Sociedad Anónima, donde hoy se emplaza el Museo Etnográfico de Castilla y León, que comenzó su andadura en 1903 dedicada a la fabricación de tejidos de algodón. Antes, este edificio, del que aún se conserva el letrero original de la empresa en la portada del siglo XVI, tuvo usos carcelarios y fue Casa de Misericordia en el siglo XVIII.

El siglo XIX, clave

La historia del patrimonio industrial en Zamora vivió un momento fundamental a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La producción harinera, cuenta Estrella Torrecilla, fue clave en su desarrollo. España se declaró país neutral durante la primera Guerra Mundial, lo que impulsó el desarrollo de la industria harinera, mientras que Zamora formaba parte del llamado granero de España.

Fachada de la antigua fábrica de tejidos Industrial Zamorana Sociedad Anónima, hoy el Museo Etnográfico. | VÍCTOR GARRIDO

Un desarrollo económico para la ciudad, a lo que se unió la llegada del arquitecto catalán Francesc Ferriol, lo que impulsó el desarrollo de un nuevo estilo arquitectónico, el modernismo, una nueva forma de construir a la que se unirán otros coetáneos y que empleaba para su construcción elementos como la forja, el ladrillo o la cerámica, lo que dará lugar a la construcción de fábricas. Entre ellas destacan algunas como la Fábrica de Harinas Los Pisones, la Harinera Rubio o la de Harinas Bobo.

Con un proyecto de Segundo Viloria, este último edificio se construyó en 1907 con nuevos materiales para la época, como el ladrillo y la forja, lo que ayudó a crear, cuenta Torrecilla, "espacios amplios y funcionales que se ajustan al fin industrial de la edificación".

La llegada de la luz

Como recuerda la directora de la Oficina de Turismo de Zamora, la llegada del tren supuso también un gran impulso al desarrollo de la ciudad. Muestra de ello es el puente del ferrocarril, que se inauguró en 1933, sustituyendo a otro emplazado en la misma ubicación en 1895. Construido por la empresa La Maquinista Terrestre y Marítima, señala, "contribuyó al desarrollo comercial del eje que vertebraba el oeste de España de sur a norte".

Imagen de las Aceñas de Cabañales. | ALBA PRIETO

La llegada de la luz a la ciudad, tan solo 20 años después de que Edison iluminara Manhattan, supuso un punto de inflexión. De la mano del industrial Isidoro Rubio Gutiérrez se levanta una fábrica de luz junto a la iglesia de Santa María de la Horta, en la ubicación del antiguo convento de Comendadoras.

De alcoholera a hotel

Corría el año 1897, según se recoge en la guía "Zamora industrial". Posteriormente, este edificio fue vendido a otra empresa, el Porvenir de Zamora, fundada por Federico Cantero Villamil, y reconvertido en una alcoholera llamada La Vinícola. En la actualidad tiene un uso hotelero, pero aún se puede ver su fachada parte de su historia reciente.

Exterior del edificio donde se ubicó El Porvenir de Zamora. | VÍCTOR GARRIDO

El repaso por el patrimonio industrial de la ciudad es extenso. En total, un total de 22 elementos, que incluye el Mercado de Abastos, la estación de Ferrocarril o al antiguo matadero, un edificio que, cuenta Torrecilla, "comienza a funcionar en los años veinte del siglo pasado, y que nos habla de la importancia industrial, comercial y ganadera de Zamora a principios del siglo XX".

Un patrimonio fundamental para la ciudad, que como señala la directora de la Oficina de Turismo, "forma parte del legado histórico de la ciudad" y que nos cuenta "las circunstancias sociales, demográficas, culturales, económicas y religiosas que vivió la ciudad a lo largo de la historia y que forman parte de la identidad actual".