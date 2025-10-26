Un gato permanece casi 48 horas sin ser restacado de un vehículo

En la mañana de ayer, dejó de escucharse el constante maullido de un gato de unos tres meses que permanecía atrapado desde el jueves por la tarde en el interior del motor de un vehículo a la altura del número 12 de la avenida de la Feria sin que acudieran a rescatarle, a pesar de las llamadas a la Policía Municipal, Scooby y los Bomberos del Ayuntamiento, según una vecina que trató de extraerlo sin conseguirlo. Un intento que se volvió a ver frustrado hacia las cuatro de la mañana del viernes, cuando bajó de su casa para auxiliar al animal y se topó con la indiferencia de una patrulla de la policía que pasaba por la calle, a la que paró para pedir ayuda "y le dijeron que no estaban para perder el tiempo y se fueron".

Tampoco surtieron efecto las llamadas de otras personas al cuartel de la Policía Municipal en la tarde del viernes, que obtuvieron la misma respuesta. "Antes, funcionaban muy bien, pero desde que se ha ido Tomás Antón como jefe, nos han dicho que las órdenes son que no se acuda a estos servicios", sostiene una persona vinculada al cuidado de estos animales callejeros.

Cinco horas de espera

Esta pesona permaneció junto a otra gente desde las nueve de la noche del viernes, 24 de octubre, hasta la una de la madrugada de ayer, sábado, tratando de rescatar a la cría, a la que colocaron comida e, incluso, llegaron a hacer un camino para poder cogerla con una jaula trampa, sin conseguirlo porque "estaba muy asustada y, al escuchar que nos acercamos, se esconde. Se ha movido ya de un coche a otro", apunta.

Los bomberos de Zamora, que habían rechazado acudir al rescate, llegaron a las doce y veinte minutos de la madrugada del viernes al sábado y a los seis minutos se habían ido sin rescatar al animal, "han metido una especie de bombonas gigantes que hacían muchísimo ruido para echar aire a presión y hacerlo salir", explicaban los presentes sorprendidos de la técnica porque "cuando nos ve a nosotros se sube hacia la perte superiro de la rueda para protegerse".

Estas personas denuncian la falta de atención municipal en contra del cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, a pesar de los convenios con la protectora de animales para acoger a aquellos que son abandonados o aperecen como este gato, y del compromiso de la institución local de atender las llamadas para el rescate de los mismos. "Desde hace unos meses funciona muy mal, incluso para ayudar a los alimentadores y a las alimentadoras de las colonias de gatos callejeros", declaran.