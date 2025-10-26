Gasóleos García Ortiz: cercanía y calidad en el suministro de energía

Gasóleos García Ortiz se ha consolidado como una empresa de referencia en Zamora y la provincia, ofreciendo soluciones de suministro de combustibles adaptadas a las necesidades de particulares y empresas. Bajo la dirección de Germán, con el respaldo de un sólido grupo de inversión, la compañía combina experiencia, innovación y compromiso con el cliente.

La empresa distribuye gasóleo A para vehículos de transporte que cuentan con su propio almacenamiento; gasóleo B, especialmente destinado a la maquinaria agrícola y bonificado; gasóleo C, combustible para calefacción, para calderas domésticas e industriales, adaptándose a las demandas de cada consumidor; y AdBlue a domicilio. Esta variedad de servicios permite atender de manera eficiente las necesidades de agricultores, transportistas y hogares.

Uno de los pilares del éxito de Gasóleos García Ortiz es la calidad de sus productos. Trabaja con operadoras nacionales reconocidas y realiza una aditivación personalizada de sus combustibles, que proporciona valores optimizados según el tipo de uso y la maquinaria o instalaciones de cada cliente.

Además de la distribución de combustibles, ofrece un servicio integral que incluye la limpieza y mantenimiento de depósitos. Gracias a la colaboración con empresas especializadas, la compañía facilita la obtención de la certificación necesaria para la legalización de los depósitos, en caso de que quieras seguir disfrutando de la devolución del impuesto especial.

La combinación de productos de calidad, servicios adaptados y presencia en toda la provincia convierte a esta empresa en un aliado estratégico para agricultores, transportistas y comunidades que buscan soluciones eficientes y confiables en el suministro de combustibles. En Gasóleos García Ortiz la excelencia en el servicio y la calidad de los productos son la base de una trayectoria dedicada a ofrecer soluciones que hacen la vida más fácil a sus clientes.