El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora

La vivienda del Palacio Episcopal se ha transformado y se ha convertido en la primera casa de convivencia sacerdotal puesta en marcha en la Diócesis de Zamora.

Monseñor Valera Sánchez ha planteado la creación de pequeños grupos de convivencia sacerdotal "en los que vivan dos tres sacerdotes o cuatro de manera fraternal y generen pequeñas comunidades de vida" según explican fuentes diocesanas.

La primera residencia compartida ha sido la propia vivienda del obispo en el Palacio Episcopal, donde se han trasladado sacerdotes que están en activo con otros que residía en la Casa Sacerdotal del Seminario; de hecho, están conviviendo los que "van a ser sus habituales moradores junto con el obispo y su secretario", indican desde la Diócesis de Zamora al tiempo que precisan que "esta iniciativa responde al deseo de impulsar un estilo de vida sacerdotal más comunitario, en el que la oración, el diálogo y la ayuda recíproca sean parte del día a día".

Además, el planteamiento pasa por que "este modelo de vida se extienda" a todo el territorio diocesano con casas de convivencia sacerdotal "con aquellos curas que lo deseen" aclaran.

Varios grupos de sacerdotes en una comida. | CEDIDA

Desde la Diócesis de Zamora, con este paso, quieren promover "un modo de vivir el ministerio sacerdotal más cercano, colaborativo y alegre, en sintonía con las palabras del papa Francisco, que invita a los sacerdotes a “caminar juntos, compartiendo la vida y el corazón, en la fraternidad del servicio”".

La actual Casa Sacerdotal San José, situada en una parte del edificio del Seminario, "se mantiene abierta con algunos sacerdotes" pero desde la diócesis añaden que el edificio, que tiempo atrás albergó las aulas de los alumnos y sus habitaciones, "está llamado a otros proyectos", aunque no avanzan detalles sobre el futuro del inmueble que ha sonado como posible emplazamiento para los estudios que la Universidad Pontificia ubicará en la ciudad en los próximos meses e incluso como sede para la Universidad del Duero, un proyecto todavía no materializado.

Cuando el Obispado de Zamora recibió la cesión del monasterio de las Marinas, al trasladarse las últimas religiosas a León, el obispo de Zamora, Fernando Valera, abogó por trasladar al convento a los sacerdotes más mayores y convertir los edificios en la Casa Sacerdotal y en la Casa de Ejercicios de la Diócesis de Zamora. Sin embargo, el alto coste económico que suponían su adaptación y su adecuación para las arcas diocesanas echó por tierra el deseo personal del mitrado.

Residencia para los más mayores y nuevo apartamento del prelado

Ante esa situación, meses atrás, se decidió que los curas de avanzada edad que sean dependientes pasen a estar en la residencia del Amor de Dios, en la de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o bien en alguna de las residencias de Cáritas.

En otro orden de cosas, el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, está pendiente de que concluyan los últimos detalles de la obra para convertir una vivienda situada en el pleno casco antiguo en un apartamento de 75 metros cuadrados donde pasará a vivir, una decisión adoptada "por coherencia", ya que no necesitaba nada más, según declaró, meses atrás, a este medio.