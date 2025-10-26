¿Deterioro o acto vandálico? Las farolas de colores de San Martín sufren las consecuencias

Las farolas de colores que decoran el paseo de San Martín de abajo y los jardines de San Bernabé, son ya un elemento característico de la ciudad de Zamora. La obra del artista José María Menéndez se colocó en la zona en diciembre de 2016. Por aquel entonces Menéndez colocó papeles de colores sobres las pantallas ya existentes de las propias farolas, provocando así un efecto de iluminación diferente. Esta instalación iba a tener en principio una vigencia de dos meses, sin embargo, casi 9 años después siguen decorando el espacio.

Este elemento artístico no ha pasado desapercibido para los zamoranos, para algunos por su arte, para otros porque "no alumbran bien las farolas. Apenas se ve de noche".

Sin embargo, independientemente de las diferencias entre los ciudadanos, algunos se han hecho eco de la situación en la que se encuentran dichos faroles: "El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. A. Dumas", escribió uno de ellos juntos a una foto de uno de los farolillos.

Las farolas de colores de San Martín sufren las consecuencias. / Facebook

Lo que para algunos es un acto vandálico, para otros es el resultado del paso del tiempo, el clima de la zona y un material que no está pensado para durar tantos años: "El artista cobró por la obra y si no dice nada estará de acuerdo en su deterioro, y si no, pues tendría que haber pensado en materiales duraderos. No se puede pensar que poniendo un vinilo sobre un plástico que recibe calor todos los días del año y dejado a las inclemencias del tiempo va a ser eterno...", escribe Jose Ignacio.