Un congreso sienta las bases para dar la vuelta a las cifras y que remonte la llegada de peregrinos a Zamora

El congreso "Zamora, encrucijada de caminos" ha dado la voz de alarma porque la afluencia de peregrinos a las rutas históricas de peregrinación que pasan por la provincia están cayendo año tras año. Esa situación se pretende revertir a partir de la reflexión hecha en el congreso celebrado este sábado en Zamora promovido por la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago.

Tras las ponencias y mesas redondas del sábado, el encuentro programa este domingo una ruta jacobea desde el Brocal de las Promesas a Zamora, para concluir con una misa peregrina en la iglesia románica de Santiago del Burgo.

En la inauguración estuvo el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder. Además de contar con uno de los albergues mejor valorados por los peregrinos, la ciudad impulsa diversos proyectos turísticos complementarios relacionados con el paisaje cultural.

Más de 500 kilómetros

También asistió el diputado provincial de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, quien subrayó que Zamora "puede presumir de ser una de las provincias de España con más kilómetros de rutas jacobeas: más de 500 kilómetros que atraviesan un centenar de localidades". La Vía de la Plata, el Camino Sanabrés, el Zamora-Portugués, el Camino de Levante y el del Sureste son las rutas jacobeas zamoranas en las que la Diputación trabaja en su promoción, conservación y dinamización.

El diputado Emilio Fernández resaltó actuaciones como la recuperación de señalización, la instalación de bancos peregrinos, la edición de materiales informativos y la organización de actividades culturales y deportivas en distintos municipios dentro de un proyecto europeo Interreg con unos cien mil euros de inversión. A ello se suma otro proyecto en el que avanza la Corporación provincial, dotado con 138.000 euros y centrado en el Camino Zamorano-Portugués y la mejora de los albergues de Ricobayo de Alba, Fonfría, Alcañices y Trabazos, y la rehabilitación de una vivienda en San Pedro de la Nave-Almendra para uso peregrino. Con ello, la Diputación busca trabajar desde la cooperación institucional, el respeto al patrimonio y el impulso al desarrollo local.

Por otra parte, la tramitación para extender la declaración de Bien de Interés Cultural a todo el territorio del camino de la Vía de la Plata de Castilla y León continúa sus avances y en poco tiempo el trazado zamorano de esa ruta jacobea podrá presumir de estar declarado BIC.

Asistentes al congreso celebrado en el Teatro Ramos Carrión.

Sobre los avances para extender esa declaración de la que ya goza el trazado de la Vía de la Plata de la provincia de Salamanca a las de Zamora y León informó este sábado el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González, en la inauguración del congreso "Zamora, encrucijada de caminos" celebrado en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión de Zamora para poner en valor las rutas jacobeas de la provincia.

En el encuentro promovido por la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, Ángel González aseguró que está "en procedimiento y si todo va bien es posible que el próximo año, y siempre antes de terminar la legislatura" concluya esa tramitación y se consiga la declaración BIC.

En el caso de la provincia de Salamanca, el tramo de la Vía de la Plata goza de protección patrimonial desde el año 1931, lo que supone que se declaró BIC 31 años antes que el Camino Francés, según subrayó Ángel González.

La extensión del BIC de la Vía de la Plata a Zamora y León es una de las prioridades del Gobierno autonómico en lo que respecta a las rutas jacobeas junto a la digitalización del trazado, los documentos y la biblioteca del Camino Francés y el diagnóstico de puntos negros de los trayectos a Santiago que pasan por Castilla y León.

Acogida tradicional

Otra declaración que permitirá dar realce a las rutas de peregrinación es la de la acogida tradicional jacobea como patrimonio cultural inmaterial, una tramitación que en este caso realiza el Ministerio de Cultura en diálogo con los diferentes actores, entre ellos la Junta de Castilla y León. "Será muy importante para revitalizar esa acogida tradicional", declaró el director general de Turismo sobre esa nueva declaración que beneficiaría a albergues tradicionales como los de la provincia de Zamora.

Ángel González se refirió además a la importancia que supone para el camino mozárabe-sanabrés el que se reabra el albergue de peregrinos de Puebla de Sanabria en la escuela-taller del municipio. Esa reapertura será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León para acondicionar ese espacio para la pernoctación de peregrinos, con una inversión autonómica de casi 200.000 euros.

Ángel González sostuvo que los caminos jacobeos gozan de buena salud en Castilla y León y tienen "larga vida", si bien ha admitido que en el Camino Francés en lo que va de año las pernoctaciones en los albergues tradicionales han caído cerca del 10 % respecto a 2024, pero el gasto ha aumentado un 2 %.

2027, año jacobeo

El director general de Turismo advirtió además que al ser 2027 Año Santo Compostelano, se espera que el próximo año pueda resentirse algo el número de peregrinos porque "generalmente, los años precedentes suele haber una cierta retracción" como demuestran los números de anteriores años compostelanos.