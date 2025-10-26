Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Javier Sierra desvela "El plan maestro" en el foro

El conocido escritor Javier Sierra regresa el próximo mes a Zamora para presentar su última novela, titulada "El plan maestro". Y lo hará en el escenario del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde ya ha hablado de anteriores obras suyas, como hiciera con "El fuego invisible", que le aupó a lo más alto de la lista de ventas en las librerías, tras ganar el Premio Planeta con esa historia en 2017.

Han pasado varios años desde entonces, pero la fama de Sierra no ha hecho más que crecer, sobre todo entre los amantes del misterio, que devoran sus novelas con historias que enganchan desde la primera página.

En esta ocasión, el autor regresa con una novela emocionante donde los protagonistas son los llamados "maestros instructores" y que destaca el papel del arte como motor de la civilización.

Siguiendo el misterior desde los años noventa

En 1990, Javier Sierra fue abordado por un sujeto singular en el madrileño Museo del Prado. Este le confesó que existía una comunidad secreta que, desde hacía siglos, se había dedicado a proteger una selección de obras que servía de puerta entre distintos mundos. Aquel tropiezo dio lugar a su obra "El maestro del Prado", que vio la luz en 2013, hace ya más de una década.

Desde entonces, el autor se ha obsesionado con encontrar de nuevo a ese personaje y, en su camino, ha descubierto que existe un "plan maestro" que otorga al arte un sentido esencial. "Este lleva siglos siendo urdido por unos misteriosos maestros que han transformado a nuestra especie hasta límites insospechados. Algunos mitos se refieren a ellos como dioses instructores, otros como daimones; también como ángeles y espíritus. Sus ideas han moldeado nuestra especie con aportes como la agricultura, la astronomía, las matemáticas o la expresión artística. Pero ¿quiénes son ellos?", se pregunta el autor. Y puede que en esta su última obra, los más curiosos encuentren la respuesta que estaban buscando.

Javier Sierra (Teruel, 1971), en el Museo del Prado de Madrid. / J. O. (Archivo)

"El plan maestro" es la novela con la que Javier Sierra indaga en la verdadera función del arte, a través de una apasionante historia que hará viajar al lector a través del arte "en una historia desconocida de la civilización", promete.

Mucho más que entretenimiento

Sierra aconseja que su última historia "es perfecta para lectores que buscan algo más que entretenimiento. Para quienes disfrutan explorando el misterio de forma histórica, filosófica o espiritual", describe sobre los que ya son una legión de lectores que siguen cada una de sus novelas.

De hecho, aquellos que leyeron su novela "El maestro del Prado", hallarán en este libro "un relato que continúa y profundiza en una historia que invita a creer, pero sobre todo a querer saber", señala el autor.

La cita, el próximo 6 de noviembre

La cita en Zamora con Javier Sierra será el próximo jueves 6 de noviembre, puesto que esta semana el foro del periódico se toma un descanso para dejar su habitual espacio a las Jornadas Infosalud, organizadas por la Fundación Científica Caja Rural de Zamora.

En encuentro con Javier Sierra comenzará a las 20.00 horas en el salón de actos del Seminario de San Atilano, con entrada libre hasta completar aforo. Estará acompañado por Tomás Gestoso Matey, profesor de Física y Química, en un acto que presentará la directora del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Carmen Ferreras.