Educación
Una apuesta decidida para que cada vez más zamoranas estudien carreras técnicas
Con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Fundación Caja Rural y Obras y Contratas San Gregorio, arranca oficialmente en Zamora una nueva edición del programa educativo STEM Talent Girl, que busca impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes estudiantes.
Informática, medicina, ingeniería, ciencia, investigación son palabras femeninas pero, a menudo, estas áreas están copadas por perfiles masculinos.
Contra este desequilibrio lleva trabajando una década el STEM Talent Girl, que ofrece a jóvenes estudiantes desde 3º de la ESO a buscar su camino por esta senda.
En aquella primera edición participó Lucía Rodríguez, que estudió Diseño Industrial.
"Es la ingeniería donde más chicas hay, pero es cierto que en otras especialidades hay muy pocas. Creo que es porque son grados complicados y nosotras tenemos más miedo a fallar las primeras veces", considera.
La elección de Medicina
Todavía en el programa —pero en el área universitaria— está la zamorana María Muriel, agradecida a que esta oportunidad le ayudara a elegir la carrera de Medicina, que acaba de empezar a estudiar en Valladolid.
"Es fácil compaginar tus estudios con este programa, porque las jornadas son una hora los fines de semana y el resto, organizándote, se puede hacer online", anima.
Este programa cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y en representación acudió la gerente de Servicios Sociales de Zamora, Sara Fernández, quien aseguró que este programa "es un espejo de mujeres extraordinarias que han conseguido triunfar en estos ámbitos", animando a las jóvenes estudiantes a imitar su ejemplo. "Este programa os ofrece las herramientas necesarias, pero la curiosidad y el talento son vuestros", aplaudió.
Conocer los perfiles para tomar una decisión
Junto a Obras y Contratas San Gregorio, en Zamora STEM Talent Girl tiene también el apoyo de la Fundación Caja Rural.
En su nombre, Laura Huertos apuntó que las participantes "están en edad de pensar en su futuro y el programa ayuda a conocer diferentes perfiles para poder tomar una decisión".
Aunque ayer se celebró el acto oficial de inauguración del curso, aún se está a tiempo de formar parte del grupo de estudiantes, apuntándose, antes del 3 de noviembre, en la web talent-girl.com.
