Una apuesta decidida para que cada vez más zamoranas estudien carreras técnicas

Informática, medicina, ingeniería, ciencia, investigación son palabras femeninas pero, a menudo, estas áreas están copadas por perfiles masculinos.

inauguración del curso Stem Talent Girl / José Luis Fernández / LZA

Contra este desequilibrio lleva trabajando una década el STEM Talent Girl, que ofrece a jóvenes estudiantes desde 3º de la ESO a buscar su camino por esta senda.

En aquella primera edición participó Lucía Rodríguez, que estudió Diseño Industrial.

Lucía Rodríguez, diseñadora industrial / JOSE LUIS FERNANDEZ

"Es la ingeniería donde más chicas hay, pero es cierto que en otras especialidades hay muy pocas. Creo que es porque son grados complicados y nosotras tenemos más miedo a fallar las primeras veces", considera.

La elección de Medicina

Todavía en el programa —pero en el área universitaria— está la zamorana María Muriel, agradecida a que esta oportunidad le ayudara a elegir la carrera de Medicina, que acaba de empezar a estudiar en Valladolid.

María Muriel, estudiante de Medicina / JOSE LUIS FERNANDEZ

"Es fácil compaginar tus estudios con este programa, porque las jornadas son una hora los fines de semana y el resto, organizándote, se puede hacer online", anima.

Sara Fernández, Junta Castilla y León / JOSE LUIS FERNANDEZ

Este programa cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y en representación acudió la gerente de Servicios Sociales de Zamora, Sara Fernández, quien aseguró que este programa "es un espejo de mujeres extraordinarias que han conseguido triunfar en estos ámbitos", animando a las jóvenes estudiantes a imitar su ejemplo. "Este programa os ofrece las herramientas necesarias, pero la curiosidad y el talento son vuestros", aplaudió.

Conocer los perfiles para tomar una decisión

Junto a Obras y Contratas San Gregorio, en Zamora STEM Talent Girl tiene también el apoyo de la Fundación Caja Rural.

Laura Huertos, Caja Rural / JOSE LUIS FERNANDEZ

En su nombre, Laura Huertos apuntó que las participantes "están en edad de pensar en su futuro y el programa ayuda a conocer diferentes perfiles para poder tomar una decisión".

Aunque ayer se celebró el acto oficial de inauguración del curso, aún se está a tiempo de formar parte del grupo de estudiantes, apuntándose, antes del 3 de noviembre, en la web talent-girl.com.