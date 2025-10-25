Los zamoranos, divididos sobre que miembro de la realeza debe realizar la próxima 'visita real' a Zamora

La visita de doña Sofía a 'EsperanZa' marcó el regreso de la realeza a Zamora después de dos años sin ninguna visita de la Familia Real o miembros vinculados a la misma. Fue precisamente la propia reina emérita la última en haber pisado la provincia un par de años atrás, cuando visitó el Banco de Alimentos. Y no es que sea Zamora una de los lugares por donde más habituados estemos a ver a la Casa Real, como demuestra el hecho de que Felipe VI aún no había realizado hasta este verano ninguna visita oficial a la provincia. Al menos, si no se cuenta como tal su fugaz paseo por la estación de tren de Zamora cuando inauguraba la línea de AVE hasta Galicia.

Sea como fuera, desde LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA hemos preguntado a nuestros seguidores de Facebook sobre cuál sería su favorito o favorita para que realizara la próxima 'visita real' a la provincia. A medio camino entre el humor y la seriedad, los resultados dejan claro que hay dos nombres que sobresalen por encima del resto: Juan Carlos I y Froilán. Contando solamente aquellas respuestas en las que aparezca su nombre sin acompañantes, el hijo de la infanta Elena se lleva el máximo de votos (9). Muchos de ellos, incluso, asegurando que estaría muy bien que se pasara "por Los Herreros" o que sería un planazo "ir de juerga con él".

Con un voto menos (8) aparece su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, al que habría que sumar alguna que otra elección más en aquellos comentarios en los que aparece como acompañante de algunas de sus supuestas amantes. Con un corte mucho más formal en las respuestas, Leonor es la miembro de la actual Casa Real que recibe más votos (4), por encima de sus padres (3) y de su hermana, la infanta Sofía (2). En cualquier caso, solamente llegan buenas palabras hacia la Princesa de Asturias, mientras que a los monarcas hay quien incluso les aconseja visitar Toro para "ver el cuadro que hizo Carlos Adeva de ellos con vino de nuestra DO Toro".

De Evaristo a Doña Urraca

Las respuestas puramente humorísticas tienen capítulo aparte en esta encuesta, pues hay algunas que son inverosímiles... O imposibles, salvo que los zamoranos comenzaran con las exhumaciones de algunos personajes históricos. Un claro ejemplo es Doña Urraca, señora de Zamora hace ya casi un milenio, que recibe 2 votos de nuestros seguidores. Pero no solo de muertos se nutre la lista, pues también hay quien pide que se pasen por Zamora algunos miembros 'desterrados reales' como Iñaki Urdangarín (3) o Jaime de Marichalar (2). Sin dejar las coronas de lado, con esos mismos votos se encuentra Evaristo... "rey de la baraja" para Extremoduro.