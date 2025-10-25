¿Cuántos viajes gratuitos se han realizado ya con Buscyl en Zamora y cuál es la línea más demandada?

La provincia de Zamora suma cerca de 7.500 viajes gratuitos desde la implantación de la tarjeta de transporte Buscyl que da derecho al uso del autobús sin coste en las rutas provinciales e interprovinciales dentro de Castilla y León para los empadronados en la Comunidad.

En total, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, desde que comenzó a implantarse el servicio el pasado 1 de julio, primero para los menores de 15 años y desde septiembre para toda la población, ha habido ya más de un millón de viajes gratuitos. En concreto, son 1.098.437 hasta el pasado 15 de octubre en el conjunto de Castilla y León y de ellos 7.445 son de Zamora.

Los más beneficiados por la implantación de la tarjeta Buscyl han sido los usuarios del transporte metropolitano que comunica las ciudades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid con localidades de su entorno. En esas rutas se han registrado cerca de cuatro de cada cinco viajes gratuitos hasta en momento, un total de 839.331, según la información facilitada en un comunicado por la Administración autonómica.

Las líneas más demandadas

Con este servicio, la Junta de Castilla y León "ratifica su compromiso en el transporte público, colectivo, sostenible que vertebra todo el territorio", ha subrayado el Gobierno regional, que ha detallado que la demanda del servicio se ha obligado a poner más de un centenar de refuerzos, principalmente en los servicios de transporte metropolitanos de Salamanca y Valladolid y en los tráficos interurbanos de la línea Zamora-Salamanca y de la Palencia-Valladolid.

Una usuaria muestra la tarjeta Buscyl al acceder a un autobús en la estación de Zamora. / Alba Prieto

Del total de viajes gratuitos realizados, 995.295 se hicieron entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre, tras la generalización del servicio a población de todas las edades.

Por provincias la distribución es la siguiente: Ávila (3.538), Burgos (13.168), León (153.366), Palencia (22.372), Salamanca (449.855), Segovia (60.766), Soria (2.139), Valladolid (385.788) y Zamora (7.445).

La tarjeta Buscyl digital ya está a disposición de 450.000 usuarios, tras haberse dado ya respuesta a nueve de cada diez solicitudes recibidas. Puede recibirse en formato físico o bien digital, para llevar directamente en el teléfono móvil. Su funcionamiento es sencillo, ya que basta con mostrarla al conductor al acceder al autobús. Puede solicitarla tanto telemática como presencialmente cualquier persona empadronada en la provincia de Zamora o en alguna otra población de Castilla y León y su uso es personal e intransferible.