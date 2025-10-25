La Vía de la Plata en Zamora avanza en su declaración BIC, Turismo le pone fecha

La tramitación para extender la declaración de Bien de Interés Cultural a todo el territorio del camino de la Vía de la Plata de Castilla y León continúa sus avances y en poco tiempo el trazado zamorano de esa ruta jacobea podrá presumir de estar declarado BIC.

Sobre los avances para extender esa declaración de la que ya goza el trazado de la Vía de la Plata de la provincia de Salamanca a las de Zamora y León ha informado este sábado el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González, en la inauguración del congreso "Zamora, encrucijada de caminos" que se celebra este fin de semana en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión de Zamora para poner en valor las rutas jacobeas de la provincia.

En la inauguración de ese encuentro promovido por la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, Ángel González ha asegurado que está "en procedimiento y si todo va bien es posible que el próximo año, siempre antes de terminar la legislatura, se termine" esa tramitación y se consiga la declaración BIC.

Inauguración del encuentro "Zamora, encrucijada de caminos" / José Luis Fernández

Esa declaración es una de las prioridades del Gobierno autonómico en lo que respecta a las rutas jacobeas junto a la digitalización del trazado y de los documentos y la biblioteca del Camino Francés y el diagnóstico de puntos negros de los caminos a Santiago que pasan por Castilla y León.

Acogida tradicional

Otra declaración que permitirá dar realce a las rutas de peregrinación es la de la acogida tradicional jacobea como patrimonio cultural inmaterial, una tramitación que en este caso realiza el Ministerio de Cultura en diálogo con los diferentes actores, entre ellos la Junta de Castilla y León. "Será muy importante para revitalizar esa acogida tradicional", ha declarado el director general de Turismo sobre esa nueva declaración que beneficiaría a albergues tradicionales como los de la provincia de Zamora.

Ángel González se ha referido además a la importancia que supone para el camino mozárabe-sanabrés el que se reabra el albergue de peregrinos de Puebla de Sanabria en la escuela-taller del municipio. Esa reapertura será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León para acondicionar ese espacio para la pernoctación de peregrinos, con una inversión autonómica de casi 200.000 euros.

Más de 500 kilómetros

En la inauguración también han estado presentes el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, y el diputado provincial de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, quien ha subrayado que Zamora "puede presumir de ser una de las provincias de España con más kilómetros de rutas jacobeas: más de 500 kilómetros que atraviesan un centenar de localidades".

La Vía de la Plata, el Camino Sanabrés, el Zamora-Portugués, el Camino de Levante y el del Sureste son las rutas jacobeas zamoranas en las que la Diputación de Zamora trabaja en su promoción, conservación y dinamización.

Al respecto, Fernández ha resaltado actuaciones como la recuperación de señalización, la instalación de bancos peregrinos, la edición de materiales informativos y la organización de actividades culturales y deportivas en distintos municipios dentro de un proyecto europeo Interreg con unos cien mil euros de inversión.

A ello se suma otro proyecto en el que avanza la Corporación provincial, dotado con 138.000 euros y centrado en el camino Zamorano-Portugués y la mejora de los albergues de Ricobayo de Alba, Fonfría, Alcañices y Trabazos, así como la rehabilitación de una vivienda en San Pedro de la Nave–Almendra para uso de los peregrinos, entre otras actuaciones.