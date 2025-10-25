zamora se hermana con una ciudad cisjordana
Una pequeña Palestina en la Plaza Mayor de Zamora
Sabores, música y trajes tradicionales hacen que Zamora se impregne este sábado de la cultura palestina con actos festivos que tienden puentes con Beit Jala
Un trocito de Palestina y de la vida cotidiana de este pueblo, más allá de los bombardeos y el cerco de Israel, llega este sábado a la Plaza Mayor de Zamora.
Una carpa instalada allí se convierte en una pequeña Beit Jala, ya que la ciudad cisjordana muestra en ella los sabores, la música, la vestimenta tradicional y el día a día fotografiado del pueblo palestino. La carpa, de acceso libre y gratuito desde el mediodía, forma parte de los actos de hermanamiento. En ella se muestra un mercadillo con productos palestinos y se proyectan fotografías de la exposición "Para contar mi historia", que permite descubrir la realidad de Palestina, más allá del conflicto con Israel.
Cuando entre el hambre, sobre las 14.00 horas, en la carpa se podrán degustar platos típicos palestinos a un precio popular que tendrá además fines solidarios.
Por la tarde, a las 18.30 horas, está prevista una lectura de poesía de autores palestinos. A continuación, un desfile de vestidos tradicionales palestinos muestra la riqueza de la indumentaria típica de ese pueblo de Oriente Medio que lucha por tener un Estado propio.
Posteriormente, tendrá lugar la lectura de un manifiesto para concluir la jornada con música, con la actuación de Luis Farnox y Alma Sanz ,y tras ello, el baile típico palestino "Dabke", a cargo del grupo Tarwida Dabke.
El alcalde de Zamora ha puesto de relieve que el hermanamiento que permite visitar la carpa se aprobó en el Ayuntamiento con los votos a favor de IU, PSOE y Zamora Sí, ha agradecido igualmente que el PP se abstuviera en esa votación y ha recordado que la propuesta llevada al pleno únicamente tuvo "dos votos en contra, que son conocidos por todos los zamoranos", ha apuntado en el acto de hermanamiento, evitando citar expresamente a Vox.
Coincidencia de colores
La coincidencia de los colores de la bandera palestina con los de la manta típica zamorana sirvieron de inspiración para confeccionar el cartel anunciador de los actos de hermanamiento entre Zamora y Beit Jala.
El uso de ese recurso creativo no ha sentado nada bien a Vox, que en un comunicado ha hablado de "instrumentación partidista de la manta zamorana". Ha mostrado su "rotunda oposición" a ello porque la manta zamorana es "un símbolo tradicional que representa la identidad, la historia y el patrimonio cultural". En vez de interpretar la imagen como una forma de arropar a Beit Jala con la manta zamorana, Vox ha interpretado que es un uso "como instrumento de posicionamiento político en conflictos internacionales complejos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
- Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas