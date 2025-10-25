Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras

Dos nuevos cortes de tráfico el lunes en Zamora

Afectarán a la calle Huerta de Arenales, desde el Bolón y la la calle de acceso al parking de la Constitución

El tramo de Huerta de Arenales entre la cuesta del Bolón y San Blas, cortado este lunes.

El tramo de Huerta de Arenales entre la cuesta del Bolón y San Blas, cortado este lunes. / Archivo (Ana Burrieza)

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El Ayuntamiento de Zamora informa del corte al tráfico, este próximo lunes del primer tramo de la Huerta de Arenales, entre la Cuesta del Bolón y San Blas durante toda la jornada por los trabajos que se van a llevar a cabo en la red de saneamiento.

Además ese mismo lunes se cortará al tráfico la calle Alfonso II El Magno desde primera hora por los trabajos que se llevan a cabo en la fachada del Mercado de Abastos. El acceso al parking subterráneo se realizará por la calle San Atilano durante el tiempo que duren las obras.

TEMAS

Tracking Pixel Contents