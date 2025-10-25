Una mujer de 38 años, herida en Zamora tras una caída de moto en el Puente de los Poetas

La lluvia ha sido una invitada más a este último sábado del mes de octubre en Zamora, lo que ha complicado el tránsito de vehículos por las carreteras de la provincia y también por la capital, provocando algunos incidentes. Uno de ellos ha ocurrido en el Puente de los Poetas, que une ambas márgenes de 'la perla del Duero', dejando una persona herida. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la alerta de este choque se produjo a las 13:34 horas de la tarde de este sábado, cuando se ha informado de la caída de una motocicleta que había dejado sobre el asfalto a una mujer de 38 años.

Una vez recibida la alerta en la central operativa del 112 Castilla y León, se han movilizado hasta el lugar a varios efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal, así como a una ambulancia de Emergencias Sanitarias por parte de Sacyl. A su llegada, los sanitarios han atendido a la mujer de 38 años que había resultado herida, aunque sin aparente gravedad más allá de los golpes propios de una caída. Aunque por el momento se desconocen las causas de este accidente, todo apunta a que la lluvia ha podido ser el principal motivo del mismo, unido a la siempre deslizante pintura de uno de los pasos de peatones del Puente de los Poetas.