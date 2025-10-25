La magia de la acuarela de Satur Vizán vuelve a mostrarse en Zamora

Interiores de una casa antigua donde se ha detenido el tiempo y que nos hacen retroceder al pasado, la acumulación de cartones que tiramos que aluden a la sobreabundancia de nuestra sociedad o espacios bullicios de la ciudad dialogan en una amplia propuesta que presenta el acuarelista zamorano Satur Vizán.

Una mujer contempla la obra de Satur Vizán. / Alba Prieto

La bienvenida a la galería de arte la dan una serie de obras donde el artista fija su atención en interiores de una casa de la comarca de Aliste o bien en trasteros o una terraza de una vivienda con la limpieza habitual de sus trazos y la luz que define sus creaciones.

Junto a ellos se encuentran acuarelas de reciente realización donde otorga visibilidad a los desperdicios y al consumismo de nuestra sociedad, tal y como sucede con una pieza que integra el tríptico que exhibe en la Catedral de Zamora dentro de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre «EsperanZa».

La luminosidad de viviendas modernistas de la ciudad del Duero contrasta con panorámicas de conocidísimas de calles de Madrid sin olvidar rincones de Zamora nocturnos sin presencia de la figura humana.

Una mujer observa una de las piezas. / Alba Prieto

En otro ámbito de «La tensión de la materia» pueden contemplarse una serie de acuarelas donde la figura humana cobra protagonismo, unas estampas realizadas en el mirador de un Corte Inglés.

Las acuarelas de Satur Vizán puede descubrirse hasta el próximo 8 de noviembre de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas.