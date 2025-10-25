Cultura
El lado más humano del poeta Claudio Rodríguez se presenta en una exposición en la Biblioteca Pública de Zamora
El Seminario Permanente Claudio Rodríguez, con motivo del 70 aniversario de la publicación del poemario "Don de la Ebriedad" y de la concesión del Adonáis al poeta zamorano, ha montado una exposición que aproxima al lado más humano de Claudio Rodríguez que puede descubrirse hasta mediados de diciembre en la Biblioteca Pública de Zamora.
La muestra "Claudio Rodríguez "De “Don de la ebriedad” a “Conjuros”" abarca temporalmente del año 1947 a 1964 y refleja "ese hombre que es, junto con el poeta, y que vive una serie de avatares y una serie de vivencias no solamente en España sino cuando fue lector en Nottingham en Cambridge" sintetizó el integrante del Seminario Permanente, Luis Ramos.
Una amplia selección de cartas, dibujos, fotografías, su memoria de licenciatura o primeras ediciones de sus obras acercan a la figura de Claudio Rodríguez y del círculo literario en el que movió en una propuesta que se articula en adolescencia, la juventud y la madurez "con sus correspondientes crisis" agregó la portavoz del Seminario, Concha González.
Adolescencia
La adolescencia de Claudio, un chico deportista y buen estudiante, estuvo marcada por la pérdida de su padre con 13 años. "Había una convivencia difícil y salía mucho a caminar y al campo" y le marcaron dos profesores, Ramón Luelmo y José María Gómez.
Juventud
En su juventud en Madrid él "fue el secretario del Congreso de Escritores Jóvenes, recibió una paliza impresionante y sus amigos hicieron que saliera del país mediante un lectorado" rememoró Concha González.
Madurez
Inglaterra fue "su punto de madurez" y "el mundo anglosajón fue muy importante a nivel humano y a nivel poético".
Y siempre junto a él Clara, su mujer, que tiene cabida en la muestra con un busto cedido por Tomás Crespo Rivera. "Ella fue muy importante en todo el proceso personal y poético desde el principio y hasta su muerte" argumentó Luis Ramos de la Torre.
La muestra cuenta, además, con un ámbito dedicado a la casa Velintonia, la casa de Aleixandre, "donde se reunían los fines de semana gentes de distintas generaciones como Pepe Hierro y luego Valente y más tarde se incorporó entre otros Colinas", donde puede verse la correspondencia original con Brines o Aleixandre, cedidas por la Fundación Guillén, o los libros dedicados a Claudio por figuras como Gerardo Diego o Concha Lagos.
La muestra, que contará con visitas guiadas para escolares y para público general, puede descubrirse hasta el 14 de diciembre en la Biblioteca Pública de Zamora.
El lado más humano de un poeta universal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
- Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas