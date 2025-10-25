Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El lado más humano del poeta Claudio Rodríguez se presenta en una exposición en la Biblioteca Pública de Zamora

El Seminario Permanente Claudio Rodríguez, con motivo del 70 aniversario de la publicación del poemario "Don de la Ebriedad" y de la concesión del Adonáis al poeta zamorano, ha montado una exposición que aproxima al lado más humano de Claudio Rodríguez que puede descubrirse hasta mediados de diciembre en la Biblioteca Pública de Zamora.

La Biblioteca Pública recuerda la figura de Claudio Rodríguez con "De 'Don de la ebriedad' a 'Conjuros'"

La Biblioteca Pública recuerda la figura de Claudio Rodríguez con "De 'Don de la ebriedad' a 'Conjuros'"

Natalia Sánchez / Eriz Fraile

La muestra "Claudio Rodríguez "De “Don de la ebriedad” a “Conjuros”" abarca temporalmente del año 1947 a 1964 y refleja "ese hombre que es, junto con el poeta, y que vive una serie de avatares y una serie de vivencias no solamente en España sino cuando fue lector en Nottingham en Cambridge" sintetizó el integrante del Seminario Permanente, Luis Ramos.

Una joven retrata la muestra | ALBA PRIETO

Una amplia selección de cartas, dibujos, fotografías, su memoria de licenciatura o primeras ediciones de sus obras acercan a la figura de Claudio Rodríguez y del círculo literario en el que movió en una propuesta que se articula en adolescencia, la juventud y la madurez "con sus correspondientes crisis" agregó la portavoz del Seminario, Concha González.

Adolescencia

La adolescencia de Claudio, un chico deportista y buen estudiante, estuvo marcada por la pérdida de su padre con 13 años. "Había una convivencia difícil y salía mucho a caminar y al campo" y le marcaron dos profesores, Ramón Luelmo y José María Gómez.

Zamora. inauguración de la Exposición &quot;Claudio Rodríguez: de Don de la ebriedad a Conjuros&quot;

Libros exhibidos. / Alba Prieto / LZA

Juventud

En su juventud en Madrid él "fue el secretario del Congreso de Escritores Jóvenes, recibió una paliza impresionante y sus amigos hicieron que saliera del país mediante un lectorado" rememoró Concha González.

Algunos de los documentos que se recogen. | ALBA PRIETO

Madurez

Inglaterra fue "su punto de madurez" y "el mundo anglosajón fue muy importante a nivel humano y a nivel poético".

Y siempre junto a él Clara, su mujer, que tiene cabida en la muestra con un busto cedido por Tomás Crespo Rivera. "Ella fue muy importante en todo el proceso personal y poético desde el principio y hasta su muerte" argumentó Luis Ramos de la Torre.

Zamora. inauguración de la Exposición &quot;Claudio Rodríguez: de Don de la ebriedad a Conjuros&quot;

El busto de Clara entre otras piezas. / Alba Prieto / LZA

La muestra cuenta, además, con un ámbito dedicado a la casa Velintonia, la casa de Aleixandre, "donde se reunían los fines de semana gentes de distintas generaciones como Pepe Hierro y luego Valente y más tarde se incorporó entre otros Colinas", donde puede verse la correspondencia original con Brines o Aleixandre, cedidas por la Fundación Guillén, o los libros dedicados a Claudio por figuras como Gerardo Diego o Concha Lagos.

La muestra, que contará con visitas guiadas para escolares y para público general, puede descubrirse hasta el 14 de diciembre en la Biblioteca Pública de Zamora.

El lado más humano de un poeta universal.

