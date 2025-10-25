El lado más humano del poeta Claudio Rodríguez se presenta en una exposición en la Biblioteca Pública de Zamora

La muestra "Claudio Rodríguez "De “Don de la ebriedad” a “Conjuros”" abarca temporalmente del año 1947 a 1964 y refleja "ese hombre que es, junto con el poeta, y que vive una serie de avatares y una serie de vivencias no solamente en España sino cuando fue lector en Nottingham en Cambridge" sintetizó el integrante del Seminario Permanente, Luis Ramos.

Una joven retrata la muestra | ALBA PRIETO

Una amplia selección de cartas, dibujos, fotografías, su memoria de licenciatura o primeras ediciones de sus obras acercan a la figura de Claudio Rodríguez y del círculo literario en el que movió en una propuesta que se articula en adolescencia, la juventud y la madurez "con sus correspondientes crisis" agregó la portavoz del Seminario, Concha González.

Adolescencia

La adolescencia de Claudio, un chico deportista y buen estudiante, estuvo marcada por la pérdida de su padre con 13 años. "Había una convivencia difícil y salía mucho a caminar y al campo" y le marcaron dos profesores, Ramón Luelmo y José María Gómez.

Libros exhibidos. / Alba Prieto / LZA

Juventud

En su juventud en Madrid él "fue el secretario del Congreso de Escritores Jóvenes, recibió una paliza impresionante y sus amigos hicieron que saliera del país mediante un lectorado" rememoró Concha González.

Algunos de los documentos que se recogen. | ALBA PRIETO

Madurez

Inglaterra fue "su punto de madurez" y "el mundo anglosajón fue muy importante a nivel humano y a nivel poético".

Y siempre junto a él Clara, su mujer, que tiene cabida en la muestra con un busto cedido por Tomás Crespo Rivera. "Ella fue muy importante en todo el proceso personal y poético desde el principio y hasta su muerte" argumentó Luis Ramos de la Torre.

El busto de Clara entre otras piezas. / Alba Prieto / LZA

La muestra cuenta, además, con un ámbito dedicado a la casa Velintonia, la casa de Aleixandre, "donde se reunían los fines de semana gentes de distintas generaciones como Pepe Hierro y luego Valente y más tarde se incorporó entre otros Colinas", donde puede verse la correspondencia original con Brines o Aleixandre, cedidas por la Fundación Guillén, o los libros dedicados a Claudio por figuras como Gerardo Diego o Concha Lagos.

La muestra, que contará con visitas guiadas para escolares y para público general, puede descubrirse hasta el 14 de diciembre en la Biblioteca Pública de Zamora.

El lado más humano de un poeta universal.