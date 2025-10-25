Los ingenios hidráulicos cobran vida en las aceñas: cuáles son, que proyecto hay para recuperarlos y qué plazos se manejan

Los ingenios hidráulicos de las aceñas de Olivares de Zamora volverán a la vida. El Ayuntamiento de Zamora ha encargado la recuperación del batán, el mazo y el molino que se usan con la fuerza del agua del río y que históricamente se utilizaron en los molinos de la ciudad y provincia del entorno del río.

El Consistorio zamorano ha sacado a licitación la recuperación de esos elementos de las tres aceñas de Olivares dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Zamora Paisaje Cultural», financiado con fondos europeos.

La contratación incluye el suministro, el montaje, la colocación y puesta en funcionamiento de esos tres ingenios hidráulicos tradicionales en los edificios de las Aceñas de Olivares, «con el fin de recuperar su valor patrimonial, mediante su puesta en uso ocasional como recurso cultural y turístico», señala el Consistorio zamorano en ese proyecto promovido por la Concejalía de Turismo que dirige Christoph Strieder.

Batán, martillo pilón y molino

Tanto el batán como el mazo, también denominado martillo pilón, y el molino serán nuevos, de primera calidad y deberán cumplir con un conjunto de características precisadas por el Consistorio zamorano en el anuncio de licitación del contrato. El contratista deberá además garantizar «su correcto funcionamiento, integridad estética y adecuación a los valores patrimoniales del inmueble».

La empresa adjudicataria realizará todos los trabajos, pruebas funcionales y ensayos de puesta en marcha que sean necesarios, aportando los materiales, la mano de obra y los medios técnicos que sean precisos. En concreto, tendrá que encargarse del desmontaje y retirada los elementos deteriorados, excepto de la rueda y el eje del batán que ya han sido desmontados. También tendrá que fabricar a medida y colocar el eje y la rueda del batán y el eje del molino y se encargará de sustituir o restaurar las pequeñas piezas de los tres ingenios respetando los materiales originales.

El plazo para presentar ofertas por parte de las empresas interesadas está abierto hasta el próximo 6 de noviembre. El plazo de ejecución de los trabajos es de algo más de tres meses. En concreto, son cien días de ejecución de obras los que marca el contrato, que también establece el precio de licitación, fijado en 103.874 euros, IVA incluido. Las aceñas de Olivares tienen su origen en el siglo X, aunque han sido objeto de diversas reconstrucciones a lo largo de los siglos. En el siglo XIX perdieron su uso harinero y entraron en un periodo de degradación hasta que en 1994 el Ayuntamiento impulsó su restauración.