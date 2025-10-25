¿Por qué hay tramos de Cardenal Cisneros que no se han renovado en las obras de humanización?

¿Por qué hay tramos de pavimento que no se han renovado pese a la cuantiosa inversión que ha acometido el Ministerio de Transportes en las obras de humanización de la avenida Cardenal Cisneros de Zamora? Esa es solo una de las preguntas que plantea el grupo municipal de Zamora Sí.

La formación provincial reclamó en la última comisión informativa que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de IU-PSOE, y especialmente el alcalde Francisco Guarido y el teniente de alcalde David Gago, que forman parte de la comisión de seguimiento de la obra, trasladen al Ministerio la necesidad de actuar en el tramo del pasaje comprendido entre la rotonda de Tres Cruces y la de la carretera de Villalpando-Avenida del Ferrocarril, junto al acceso al barrio de Pantoja.

En esa zona, según ha explicado en un comunicado el edil de Zamora Sí Eloy Tomé, algunos tramos de las aceras y la mediana mantienen "pavimentos antiguos y desiguales, y el carril bici se ha pintado directamente sobre ellos, sin una renovación real del conjunto", ha denunciado, para concluir que es "una ejecución poco cuidada".

Distintos tipos de pavimento en la subida de Cardenal Cisneros hacia las Tres Cruces. / Cedida

Por ello, ha pedido al equipo de Gobierno municipal que exija al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una solución, bien mediante un contrato menor o, si fuese legalmente posible, a través de un modificado del proyecto, con el fin de renovar ese tramo y unificar el pavimento. "No puede darse por finalizada una obra de esta magnitud dejando zonas con tres tipos distintos de firme según la época en que se repararon", ha advertido Tomé.

A su juicio, las obras de humanización en Zamora se han convertido en un simple recurso para gastar fondos europeos sin una planificación real de ciudad y sin priorizar "lo que de verdad necesita Zamora".

Vallados opacos que dificultan la visibilidad, pasos de cebra no están bien resueltos, semáforos que no ayudan y rotondas que son un problema, son algunas de las críticas de ese grupo municipal a las obras acometidas, que igualmente ha denunciado que el carril bici pintado sobre la acera en un tramo no cumple con la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad visual, ya que carece de cambios de firme o textura que permitan su identificación.