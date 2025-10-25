De la bebida "Palestine", a los belenes de Belén, las banderas y los pastelitos árabes: un gran mercado solidario con Gaza un Zamora

Con solo un paso los zamoranos que caminan por la Plaza Mayor pueden avanzar más de cinco mil kilómetros y adentrarse en la pequeña Palestina acondicionada en una carpa con motivo del hermanamiento de Zamora con la ciudad cisjordana de Beit Jala.

Junto a la proyección de fotografías que muestran cómo es el día a día cotidiano en Palestina, más allá de la guerra y el sufrimiento derivado del genocidio, en ese espacio se han instalado puestos en los que es posible hacer compras solidarias que permiten ayudar al pueblo que ha sufrido el genocidio de Israel. En ellos se puede comprar todo tipo de artículos, desde pastelitos árabes y comida típica palestina hasta los refrescos "Palestine" para acompañar, una marca que sustituye a multinacionales como Coca-cola en la franja y que se ofrece en sus sabores de cola, limón, naranja o bebida energética.

En el apartado de artesanía, entre otros productos, se pueden adquirir objetos hechos en madera de olivo, entre ellos un nacimiento navideño o belén que, haciendo honor a su nombre, fue esculpido en la ciudad de Belén, junto a la cual se sitúa Beit Jala.

Entre los artículos a la venta, no faltan tampoco las típicas kifuyas o pañuelos palestinos, ni las banderas de ese pueblo que lucha por su reconocimiento como Estado, y las chapas y pulseras con los colores negro, blanco, verde y rojo de la bandera palestina.

En la inauguración de la carpa que se puede visitar con acceso libre y gratuito durante toda la jornada del sábado, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, ha explicado que se trata de un día "de alegría" para compartir y dar a conocer la cultura, la artesanía y la vida cotidiana de Palestina.

Por su parte, la palestina residente en Madrid e integrante de la asociación española cultural y de solidaridad "Casa Palestina", Déspina Vasdekis, ha explicado que su objetivo es recíproco: dar a conocer la cultura palestina en España y la cultura española en Gaza y Cisjordania. Los productos que ha puesto a la venta esta asociación permiten recaudar fondos que se destinan íntegramente a ayudar a mujeres palestinas con hijos, que son las que elaboran en campamentos de refugiados la artesanía que venden.

Ha subrayado que la cultura palestina tiene más de cinco mil años de historia, ya que los cananeos fueron los antepasados de este pueblo de Oriente Medio. Ha agradecido la solidaridad del pueblo español, que se ha multiplicado en los últimos meses, así como los lazos creados a través de hermanamientos con ciudades de Gaza y Cisjordana que han establecido lugares como Córdoba, Granada o Miranda de Ebro. A ellos se ha sumado Zamora, cuyos ciudadanos pueden mostrar un gesto solidario este sábado en la Plaza Mayor, como inicio de un hermanamiento al que se pretende dar continuidad con intercambios culturales más años.