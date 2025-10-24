Zamora se convierte en laboratorio de estudio de las causas de la longevidad

El salón de actos del Campus Viriato de Zamora acogió la presentación del proyecto Iberlongeva, puesto en marcha por el Centro Internacional sobre Envejecimiento (Cenie), con la colaboración de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Vigo y el Instituto Politécnico de Braganza.

"El estudio trata de identificar los patrones o estadios anteriores a la aparición de la fragilidad, que conlleva perder la autonomía, una circunstancia determinante en la vida de las personas", explicó el director del CENIE y coordinador del proyecto, Juan Martín, que cuenta con el apoyo del programa Interreg-Poctep, financiado con fondos europeos.

Juan Martín / JOSE LUIS FERNANDEZ

La iniciativa arranca en Zamora, pero la población objeto de estudio traspasa las fronteras de la capital, puesto que los investigadores también trabajarán con personas de la provincia de Orense y del entorno de Braganza, hasta lograr una muestra de mil personas.

Llamamiento a los zamoranos mayores de 60 años

Están llamadas a participar en este estudio todas las personas de 60 o más años residentes en la ciudad de Zamora. Los interesados pueden informarse en los centros de salud, las farmacias de la capital, las asociaciones vecinales o los espacios municipales que tengan el distintivo "Punto de información Iberlongeva".

Su participación les ayudará a conocer mejor su salud y recibir orientación personalizada, además de formar parte de una iniciativa europea que impulsa una nueva visión sobre la longevidad y el bienestar.

El lado sociológico de la investigación

La investigadora Celia Fernández-Carro está al frente de la parte del estudio más social, para el que ha elaborado con su equipo la denominada encuesta "sociolongeva", que se centra en recabar diferentes aspectos a través de preguntas sobre datos sociodemográficos, redes y apoyo social, salud y bienestar subjetivo y condiciones habitacionales y del entorno.

Celia Fernández / JOSE LUIS FERNANDEZ

Todo ello ayudará a que, una vez analizados, se pueda elaborar una serie de recomendaciones para las personas de esa horquilla de edad.

La directora de la Escuela de Enfermería de Zamora, María José Fermoso, es la encargada del módulo de salud en este proyecto, tanto en el aspecto mental como físico. "Proyectos como este nos van a permitir identificar señales tempranas de fragilidad física, emocional o social, y actuar antes de que la dependencia aparezca. Además, nos invita a ver la vejez no como un final, sino como una etapa llena de sentido, donde el cuidado profesional puede marcar la diferencia real en la calidad de vida", destacó sobre esta nueva colaboración de la escuela con el CENIE.

María José Fermoso / JOSE LUIS FERNANDEZ

"La fragilidad es un concepto clave que nos ayudará a comprender para prevenir. Hablar de ella no es hablar de debilidad, sino de una etapa de oportunidad, un punto de inflexión, en el que las capacidades físicas, emocionales o sociales comienzan a modificarse, pero aún estamos a tiempo de intervenir", aseguró.

El papel indispensable de la enfermera

Destacó también el papel que pueden hacer las enfermeras en este estudio. "La enfermería, por su cercanía y su mirada integral, está especialmente preparada para detectar esas señales tempranas, acompañar los procesos de cambio y promover hábitos que fortalezcan la autonomía y el bienestar. Comprender la fragilidad, en definitiva, es el primer paso para prevenir la dependencia", finalizó, subrayando así el objetivo principal del programa Iberlongeva.