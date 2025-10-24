Vox se enfada: coincidencia de colores de la bandera palestina y la manta zamorana

La coincidencia de los colores de la bandera palestina con los de la manta típica zamorana sirvieron de inspiración para confeccionar el cartel anunciador de los actos de hermanamiento entre Zamora y Beit Jala.

El uso de ese recurso creativo publicitario no ha sentado nada bien a Vox, que en un comunicado ha hablado de «instrumentación partidista de la manta zamorana». Ha mostrado su «rotunda oposición» a ello porque la manta zamorana es «un símbolo tradicional que representa l identidad, la historia y el patrimonio cultural».

En vez de interpretar la imagen como una forma de arropar a Beit Jala con la manta zamorana, Vox ha interpretado que es un uso «como instrumento de posicionamiento político en conflictos internacionales complejos».