Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox se enfada: coincidencia de colores de la bandera palestina y la manta zamorana

La formación expresa su malestar por el cartel anunciador del hermanamiento con Beit Jala

Imagen de cartel anunciador de los actos de hermanamiento por la que se ha quejado Vox.

Imagen de cartel anunciador de los actos de hermanamiento por la que se ha quejado Vox. / Cedida

Alberto Ferreras

La coincidencia de los colores de la bandera palestina con los de la manta típica zamorana sirvieron de inspiración para confeccionar el cartel anunciador de los actos de hermanamiento entre Zamora y Beit Jala.

El uso de ese recurso creativo publicitario no ha sentado nada bien a Vox, que en un comunicado ha hablado de «instrumentación partidista de la manta zamorana». Ha mostrado su «rotunda oposición» a ello porque la manta zamorana es «un símbolo tradicional que representa l identidad, la historia y el patrimonio cultural».

Noticias relacionadas y más

En vez de interpretar la imagen como una forma de arropar a Beit Jala con la manta zamorana, Vox ha interpretado que es un uso «como instrumento de posicionamiento político en conflictos internacionales complejos».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
  2. Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
  3. Este es el pueblo más rico de Zamora
  4. La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
  5. Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora
  6. Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
  7. Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
  8. Un nuevo accidente en la plaza de Hacienda de Zamora por un balonazo reabre el debate sobre el fútbol en los parques

Vox se enfada: coincidencia de colores de la bandera palestina y la manta zamorana

Vox se enfada: coincidencia de colores de la bandera palestina y la manta zamorana

Espacio 36 recibe en Zamora la muestra "La tensión de la materia" de Satur Vizán

Espacio 36 recibe en Zamora la muestra "La tensión de la materia" de Satur Vizán

La Casa de Zamora en Madrid organiza la gala Madrid Abraza para recaudar fondos para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios

La Casa de Zamora en Madrid organiza la gala Madrid Abraza para recaudar fondos para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios

La Biblioteca Pública recuerda la figura de Claudio Rodríguez con "De 'Don de la ebriedad' a 'Conjuros'"

La Biblioteca Pública recuerda la figura de Claudio Rodríguez con "De 'Don de la ebriedad' a 'Conjuros'"

El jurado del crimen del Tera se reunirán el lunes a deliberar en la Audiencia de Zamora

El jurado del crimen del Tera se reunirán el lunes a deliberar en la Audiencia de Zamora

¿Quieres un calendario de 2026 de Azayca? Así puedes conseguirlo en Zamora

¿Quieres un calendario de 2026 de Azayca? Así puedes conseguirlo en Zamora

Sira Rego "se moja" en Zamora: del "apartheid" y la participación en Eurovisión de Israel, al acoso escolar y los menores migrantes de Canarias

Sira Rego "se moja" en Zamora: del "apartheid" y la participación en Eurovisión de Israel, al acoso escolar y los menores migrantes de Canarias

La casa más barata para reformar que te encontrarás a la venta en el centro de Zamora capital

La casa más barata para reformar que te encontrarás a la venta en el centro de Zamora capital
Tracking Pixel Contents