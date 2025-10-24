¿Qué tiempo hará en Zamora este fin de semana?
Esto es lo que te espera: agua desde la mañana hasta la noche... pero solo el sábado
Agua desde la mañana hasta la noche. Así será este sábado Zamora, con precipitaciones previstas desde la tarde de este viernes hasta última hora del sábado. A su vez, las temperaturas emprenden su razonable bajada con la proximidad de noviembre, que mercurios que no superarán los 18 grados de máxima y mínimas que caerán el domingo hasta los 6 grados a primera y última horas del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Aquí puedes ver la previsión meteorológica para las próximas horas en Zamora.
El domingo el agua dará una tregua y no está prevista lluvia durante toda la jornada.
Los vientos
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las tardes, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.
La semana que viene
Lluvias a partir del miércoles y temperaturas acordes con la época del año: una media de 1-6 grados de máxima.
- Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
- Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
- Un nuevo accidente en la plaza de Hacienda de Zamora por un balonazo reabre el debate sobre el fútbol en los parques