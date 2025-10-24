¿Qué tiempo hará en Zamora este fin de semana?

Agua desde la mañana hasta la noche. Así será este sábado Zamora, con precipitaciones previstas desde la tarde de este viernes hasta última hora del sábado. A su vez, las temperaturas emprenden su razonable bajada con la proximidad de noviembre, que mercurios que no superarán los 18 grados de máxima y mínimas que caerán el domingo hasta los 6 grados a primera y última horas del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Aquí puedes ver la previsión meteorológica para las próximas horas en Zamora.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

El domingo el agua dará una tregua y no está prevista lluvia durante toda la jornada.

Los vientos

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las tardes, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

La semana que viene

Lluvias a partir del miércoles y temperaturas acordes con la época del año: una media de 1-6 grados de máxima.