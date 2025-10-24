Sira Rego "se moja" en Zamora: del "apartheid" y la participación en Eurovisión de Israel, al acoso escolar y los menores migrantes de Canarias

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Abed Rego, ha aprovechado su presencia en la ciudad este viernes en el acto de hermanamiento entre Zamora y la población cisjordana de Beit Jala, para hablar sobre diferentes cuestiones de actualidad que atañen a su cartera o al conflicto palestino-israelí y "mojarse" sobre estos temas.

La ministra fue preguntada por los periodistas en el Ayuntamiento de Zamora por la participación de Israel en Eurovisión y sobre qué debería hacer España en ese caso, aunque sobre ello consideró que no es el tema que preocupa en estos momentos, ya que lo importante ahora es que cumpla realmente el alto el fuego y se abran corredores de ayuda humanitaria en Gaza.

A su juicio, eso debe ser "lo urgente", lo "prioritario" y en lo que debe estar centrada en estos momentos la comunidad internacional. La "exigencia" de que se cumpla el alto el fuego y llegue la ayuda a Gaza es lo principal para la ministra. Al respecto, ha recordado que los almacenes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) están llenos de palés de comida, ropa medicinas y material sanitario que podría llegar "en cuestión de horas" a la franja de Gaza y sostener a la población durante tres meses.

Apartheid

Ha lamentado que el alto el fuego se esté "quebrando" y no se esté respetando estrictamente, por lo que desde la comunidad internacional es necesario mantener una "absoluta exigencia". En el acto de hermanamiento ha ahondado sobre el tema al asegurar que cualquier solución al conflicto en la zona debe pasar "por escuchar la voz del pueblo palestino". Ha tildado a Israel de "régimen de apartheid", ha subrayado la "resistencia" del pueblo palestino y ha asegurado que "el genocidio en Gaza, retransmitido en directo" ha hecho que cada vez más personas haya decidido "salir de la indiferencia y juntarse en las calles".

Apoyar la causa palestina es, a su juicio, "sostener la idea misma de humanidad frente a la deshumanización" y ha alertado de que algunos pretenden "construir una nueva fachada de normalidad sobre las ruinas de la mayor violación de derechos de este siglo" por lo que ha pedido mantener los ojos sobre Gaza y Cisjordania. Ha pedido el "fin de la impunidad del Estado genocida de Israel, la ruptura de toda relación diplomática y comercial con el régimen sionista, el fin del apartheid y de la ocupación y que los responsables del genocidio sean juzgados ante la Corte Penal Internacional".

Menores no acompañados de Canarias

Respecto a otro tema, el del ultimátum que el Tribunal Supremo ha dado al Gobierno de España para que cumpla la resolución que le exigía hacerse cargo de los más de 1.200 menores refugiados atendidos en Canarias, ha comentado que la sentencia ya se está cumpliendo, aunque "hay que terminar de ejecutarla". Al respecto, ha asegurado que desde su departamento ministerial "desde el primer momento" se han puesto a "resolver y aplicar lo que la sentencia ha señalado" y ha indicado que mantienen reuniones de coordinación para ello.

Sira Rego, junto al alcalde de Zamora, en el Ayuntamiento. / Alba Prieto

Ha explicado además que el pasado mes de julio propusieron un plan de acogida de esos niños y niñas y "a pesar de las resistencias de las Comunidades Autónomas, los niños están llegando y están siendo acogidos". Ha agregado que el proceso de acogida no está siendo "abrupto" sino que cuenta con entrevistas en profundidad previas para entender las necesidades de cada menor, el proceso del que llega y cuál es el proceso de acogida idóneo.

Además, esa acogida se realiza "de manera equilibrada en términos territoriales", ha declarado Rego, que ha agregado que Castilla y León ha sido una de las comunidades en las que han detectado "resistencia" inicial, pero el reparto se está aplicando y el proceso de acogida está avanzado. "Lo importante es que todos nos pongamos a trabajar para resolver un problema que no debería a haber llegado a ser el problema que es", ha concluido.

Acoso escolar

En cuanto a los suicidios de menores que habían sufrido acoso escolar en colegios de Sevilla y de la provincia de Lleida, la ministra de Juventud e Infancia ha anunciado en Zamora que el lunes se reunirá el Observatorio de Infancia en el que tienen cabida su departamento ministerial y las Comunidades Autónomas, así como entidades sociales. De cara a esa reunión han pedido que las comunidades informen si han implantado la figura del coordinador de bienestar con el que deben contar todos los centros educativos y entre cuyas funciones está la de prevenir, erradicar y poner en marcha protocolos antiacoso en su colegio o instituto. Al respecto, ha advertido que las instituciones públicas tienen que ser "muy exigentes" sobre el cumplimiento de la ley en lo referente a acoso escolar y ciberbullying y ha recordado que actualmente está en tramitación una nueva ley de entornos digitales seguros.

Educación dispone de un teléfono gratuito, el 900 018 018 y un chat para menores y para adultos que funcionan las 24 horas como herramientas de denuncia y lucha contra el acoso escolar.