Unos problemas técnicos ajenos al Teatro Ramos Carrión obligan a suspender dos conciertos de 'Son de Raiz'

Los organizadores del evento han confirmado su intención de recolocar las actuaciones en el calendario y ofrecen el reembolso de las entradas

Víctor Garrido

Eriz Fraile

El Teatro Ramos Carrión debía acoger durante la tarde-noche de este viernes dos conciertos que forman parte del programa de 'Son de Raiz'. Sin embargo, una serie de problemas técnicos ajenos al recinto y a la propia organización del evento han imposibilitado que los grupos 'Serigosa' y 'Prieto Picado' actuarán hoy en este centro cultural zamorano. Pese a estos inconvenientes totalmente sobrevenidos, los asistentes han podido disfrutar de una pequeña actuación del primero de los grupos, que ha salido a la plaza de Ramos Carrión para interpretar dos canciones que tenían preparadas para su actuación.

El Consorcio de Fomento Musical de Zamora (CFMZ), a cuyo cargo corría la organización del evento, ha asegurado en redes sociales que hará "todo lo posible para que podáis disfrutar de los artistas en otro momento". A su vez, para todos aquellos interesados, han confirmado que "podréis gestionar la devolución o canje de las entradas a través de los medios habituales del Teatro". De igual manera y con el deseo de que no haya nuevos contratiempos, se mantiene sin alteraciones el concierto programado para la próxima semana, que traerá a la cantante albaceteña Karmento hasta el Ramos Carrión el viernes, 31 de octubre, a las 20:30 horas.

Sorpresa de Serigosa

Los asistentes de esta fresca tarde-noche al Teatro Ramos Carrión no han podido disfrutar del programa preparado con mimo por el CFMZ, pero al menos regresan a sus casas habiendo escuchado un par de canciones de 'Serigosa', que ha salido hasta las calles del Casco Histórico de la capital para obsequiar a los presentes con este pequeño detalle. El trío madrileño, que nunca deja atrás la herencia recibida de sus antepasados, fusiona canciones tradicionales castellanas y portuguesas con arreglos modernos que combinan acordeón, chelo, panderos cuadrados, cajas de ritmos y efectos como el harmonizer.

