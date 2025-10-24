El primer premio de la Lotería Nacional cae en esta administración de Zamora: ¿cuánto se ha llevado el ganador?

Si has comprado un décimo de la Lotería Nacional para este jueves 23 de octubre en la administración número 2 de Zamora, ubicada en la avenida Federico Cantero Villamil -frente a la estación de autobuses- vete ya a comprobar el número. Se trata de la cifra 83.552 agraciada con el primer premio, es decir, 30.000 euros al décimo.

EL NÚMERO 83552 300.000 EUROS POR NÚMERO. 30.000 EUROS AL DÉCIMO.

El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves 23 de octubre se ha repartido también en Puigcerdà, Roquetas de Mar (Almería), Vecindario (Gran Canaria), Córdoba, Cantabria, A Coruña, Jerez de la Frontera (Cádiz), Zamora, Madrid y Murcia.