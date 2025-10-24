Listado de los 18 bares y restaurantes de Zamora que participan en el concurso "Cocinando con castañas"

¿Conoces el concurso gastronómico "Cocinando con Castañas"? Se trata de una iniciatva promovida por la Diputación de Zamora, dentro del Programa de Fomento de la Castañicultura de la provincia en el marco de la Mesa del Castaño, con el objetivo de promover el uso de este producto autóctono en la gastronomía provincial y apoyar el desarrollo rural en las zonas productoras.

Fechas El certamen se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre.

Contará con la participación de 18 establecimientos hosteleros de toda la provincia

de toda la provincia Orecerán tapas, menús y postres elaborados con castañas como ingrediente protagonista

El evento se organiza en colaboración con la Asociación de Hosteleros de Zamora (Azehos), aunque el concurso está abierto a todos los establecimientos hosteleros de la provincia, estén o no asociados.

Establecimientos participantes

BAR DATIVO (C/ SAN PABLO 25 | ZAMORA)

Bocado mestizo de otoño | TAPA

ANTOJO CAFÉ BAR (C/ JUAN II 21 | ZAMORA)

Pote sanabrés con castañas | TAPA Cocinando con Castañas | MENÚ

RESTAURANTE ESPAÑA (C/REQUEJO 16 | FERMOSELLE)

Arribes de otoño | TAPA

CLUB DE JUBILADOS DE VILLARALBO (C/LA IGLESIA | VILLARALBO)

Pi pis y castañas | TAPA

RESTAURANTE LA YAGONA (CAMINO DE LA YAGONA S/N | ENTRALA)

Semifrío de otoño | TAPA

POSADA REAL LA CARTERÍA (C/RÚA 16 | PUEBLA DE SANABRIA)

Cocinando con Castañas | MENÚ

RESTAURANTE CUZEO (RÚA DE LOS FRANCOS 6 | ZAMORA)

Lomo de jabalí con arroz meloso de castañas y su jugo | ENTRANTE MENÚ DEGUSTACIÓN

HOTEL REY DON SANCHO (AV/GALICIA S/N | ZAMORA)

Bosque Sanabrés | TAPA/ENTRANTE

PORTILLO - COCINA A TRAICIÓN (C/CERVANTES 5 | ZAMORA)

Kurioza | TAPA

LA FÁBRICA DE LA LUZ NH PALACIO DEL DUERO (PLAZA DE LA HORTA 1 | ZAMORA)

Placer de chocolate y castañas | TAPA

BAR RESTAURANTE EL RUSO (CTRA. DEL LAGO 37 | GALENDE)

Carrilleras con castañas | TAPA

ASADOR CASA MARIANO (AV/PORTUGAL 28 | ZAMORA)

Tataki de ibérico, crema de castañas y caramelo salado | TAPA

LAS JARITAS (PLAZA SANTA EULALIA 4 | ZAMORA)

Tosta rústica con crema de castañas, rúcula y panceta curada crujiente | TAPA

POSADA REAL LA PASCASIA (C/COSTANILLA 11 | PUEBLA DE SANABRIA)

Menú Magosto | MENÚ

POSADA REAL LAS MISAS (PLAZA MAYOR 13 | PUEBLA DE SANABRIA)

Paté de castañas y setas | TAPA Menú Posada de Las Misas | MENÚ

HOTEL RURAL & RESTAURANTE LOS ARRIBES (CTRA. TORREGAMONES 5 | MORALINA)

Cocinando con Castañas | MENÚ

BAR STOP ALEGRÍA (C/RODILLÓN 2| MORALINA)

Por Moralina con Castañas Asadas | TAPA