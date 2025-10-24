Listado de los 18 bares y restaurantes de Zamora que participan en el concurso "Cocinando con castañas"
Se trata de la segunda edición y el objetivo es promover el uso de este producto autóctono en la gastronomía provincial
¿Conoces el concurso gastronómico "Cocinando con Castañas"? Se trata de una iniciatva promovida por la Diputación de Zamora, dentro del Programa de Fomento de la Castañicultura de la provincia en el marco de la Mesa del Castaño, con el objetivo de promover el uso de este producto autóctono en la gastronomía provincial y apoyar el desarrollo rural en las zonas productoras.
Fechas
- El certamen se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre.
- Contará con la participación de 18 establecimientos hosteleros de toda la provincia
- Orecerán tapas, menús y postres elaborados con castañas como ingrediente protagonista
El evento se organiza en colaboración con la Asociación de Hosteleros de Zamora (Azehos), aunque el concurso está abierto a todos los establecimientos hosteleros de la provincia, estén o no asociados.
Establecimientos participantes
- BAR DATIVO (C/ SAN PABLO 25 | ZAMORA)
Bocado mestizo de otoño | TAPA
- ANTOJO CAFÉ BAR (C/ JUAN II 21 | ZAMORA)
Pote sanabrés con castañas | TAPA Cocinando con Castañas | MENÚ
- RESTAURANTE ESPAÑA (C/REQUEJO 16 | FERMOSELLE)
Arribes de otoño | TAPA
- CLUB DE JUBILADOS DE VILLARALBO (C/LA IGLESIA | VILLARALBO)
Pi pis y castañas | TAPA
- RESTAURANTE LA YAGONA (CAMINO DE LA YAGONA S/N | ENTRALA)
Semifrío de otoño | TAPA
- POSADA REAL LA CARTERÍA (C/RÚA 16 | PUEBLA DE SANABRIA)
Cocinando con Castañas | MENÚ
- RESTAURANTE CUZEO (RÚA DE LOS FRANCOS 6 | ZAMORA)
Lomo de jabalí con arroz meloso de castañas y su jugo | ENTRANTE MENÚ DEGUSTACIÓN
- HOTEL REY DON SANCHO (AV/GALICIA S/N | ZAMORA)
Bosque Sanabrés | TAPA/ENTRANTE
- PORTILLO - COCINA A TRAICIÓN (C/CERVANTES 5 | ZAMORA)
Kurioza | TAPA
- LA FÁBRICA DE LA LUZ NH PALACIO DEL DUERO (PLAZA DE LA HORTA 1 | ZAMORA)
Placer de chocolate y castañas | TAPA
- BAR RESTAURANTE EL RUSO (CTRA. DEL LAGO 37 | GALENDE)
Carrilleras con castañas | TAPA
- ASADOR CASA MARIANO (AV/PORTUGAL 28 | ZAMORA)
Tataki de ibérico, crema de castañas y caramelo salado | TAPA
- LAS JARITAS (PLAZA SANTA EULALIA 4 | ZAMORA)
Tosta rústica con crema de castañas, rúcula y panceta curada crujiente | TAPA
- POSADA REAL LA PASCASIA (C/COSTANILLA 11 | PUEBLA DE SANABRIA)
Menú Magosto | MENÚ
- POSADA REAL LAS MISAS (PLAZA MAYOR 13 | PUEBLA DE SANABRIA)
Paté de castañas y setas | TAPA Menú Posada de Las Misas | MENÚ
- HOTEL RURAL & RESTAURANTE LOS ARRIBES (CTRA. TORREGAMONES 5 | MORALINA)
Cocinando con Castañas | MENÚ
- BAR STOP ALEGRÍA (C/RODILLÓN 2| MORALINA)
Por Moralina con Castañas Asadas | TAPA
- BAR MADRID (C/ CARRETERA 37 CAMARZANA DE TERA)
