Algunos jóvenes zamoranos nunca vieron en su vida un porcentaje de ocupados mayor: una cifra récord en Zamora

Pese a incrementarse el número de parados en el tercer trimestre del año en la provincia, el dato sobresaliente de la Encuesta de Población Activa referente a Zamora es el del número de ocupados, que ha alcanzado un porcentaje récord. La encuesta del INE difundida este viernes refleja que el 71,3% de las personas en edad de trabajar de la provincia tienen un empleo. Ese porcentaje de ocupados únicamente se igualó en los últimos 17 años en el tercer trimestre de 2010, mientras que para encontrar un porcentaje mayor hay que remontarse, como fecha más cercana, al cuarto trimestre de 2008.

En cuanto al paro, en el último trimestre ha subido en Zamora en 1.200 personas respecto al segundo trimestre, aunque si se compara con los datos de hace un año, el número de desempleados se ha reducido en 3.200, con un total de 8.200 personas de Zamora que declaran que en el tercer trimestre de 2025 declaran estar sin trabajo, datos que no siempre coinciden con los mensuales del Servicio Público de Empleo, ya que no todos están inscritos en él como parados.

Los datos de la EPA indican que la tasa de paro es en Zamora del 10,34% frente al 10,4% nacional y el 8,3% de Castilla y León.

Por sexo, de los parados zamoranos, 4.600 son hombres frente a 3.600 mujeres.

La tasa de actividad en la provincia de Zamora, según la radiografía de la EPA, es del 54%, con un total de 79.500 activos, de los que 71.300 tienen empleo y los otros 8.200 son parados. Por sectores económicos, el de los servicios sigue siendo el gran motor, al generar unos 49.800 empleos, mientras que la industria acapara 10.100, la agricultura 6.700 y la construcción 4.700.

Los datos revelan para CCOO de Zamora que el "desafío pendiente" es convertir la temporalidad en empleo fijo y reactivar el sector industrial, además de frenar los jóvenes que se marchan año tras año de la provincia.