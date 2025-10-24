Las Jornadas Infosalud de Zamora inician el curso y tratan sobre la memoria
Los ponentes son de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer
La Fundación Caja Rural retoma las actividades de Infosalud en este nuevo curso con una actividad desarrollada en colaboración con AFA Zamora, la Asociación de Familiares de Enfermos del Alzhéimer, dos ponencias (20.00 horas, Museo Etnográfico) centradas en el abordaje integral de las demencias y la importancia de la atención especializada.
El lunes 27 de octubre, Laura Manteca Freire, responsable del Área Terapéutica de AFA Zamora, ofrecerá la charla "Cuando ejercitar la mente es ganar calidad de vida". En ella, abordará cómo mantener una mente activa contribuye directamente al bienestar y a la calidad de vida, tanto en personas con deterioro cognitivo como en el envejecimiento saludable.
La sesión destacará la necesidad de adaptar las actividades a cada etapa y persona, subrayando que la estimulación cognitiva resulta esencial para frenar el avance del deterioro y preservar la autonomía.
El jueves 30 de octubre, Elena Ramos de la Iglesia, directora general de AFA Zamora, y Laura Ramos Alonso, directora del Centro Residencial Palacio de Valparaíso de Toro, impartirán la conferencia sobre "Servicios especializados en demencias: adaptando el cuidado a la persona". Tratarán de poner en valor a los centros específicos para demencias.
