Una de las joyas del románico de Zamora, la iglesia de La Magdalena, reabre al público en noviembre

La iglesia románica de La Magdalena abrirá de nuevo sus puertas al público en el mes de noviembre, una vez que ha concluido la primera fase de su restauración, según han confirmado fuentes de la Fundación ZamorArte a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La puesta a punto ha conllevado una actuación en la cubierta, ya que tenía un fallo estructural que estaba generando goteras que, entre otros elementos, dañaban el sepulcro fechado a finales del siglo XII.

Hace 25 años hubo una restauración en las cubiertas de la nave. En ese momento se respetó la estructura que existía, pero ahora su mal estado obliga a su renovación completa.

La portada del templo. / J. N.

La actuación ha provocado el cierre de la iglesia debido a la instalación de una grúa y un andamio en el exterior y ha implicado una inversión que asciende a 265.000 euros, que ZamorArte costea con parte de una subvención otorgada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León para fomentar la conservación y gestión activa del patrimonio cultural en la región, así como con el respaldo del Obispado de Zamora y de fondos propios, generados a través de la Milla Románica, y de iniciativas como el micromecenazgo lanzado a finales del pasado mes de mayo.

Siguientes fases

Desde ZamorArte impulsarán también una segunda fase de restauración. En ella se mejorará el solado y la iluminación para, en una tercera etapa, dotar a la iglesia de elementos culturales turísticos y habilitarla como espacio versátil para albergar exposiciones, conferencias y actos culturales.

Fachada el templo románico. / J. N.

La iglesia de Santa María Magdalena forma parte de la Milla Románica de Zamora, un proyecto de promoción turística y cultural que agrupa a ocho templos románicos de la capital y que tiene la particularidad de que una parte de la entrada está destinada al mantenimiento de los monumentos que la integran.

Subvención

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de este jueves autorizó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la concesión de una subvención de 300.000 euros a la Fundación ZamorArte para la realización de actuaciones en la iglesia de Santa María Magdalena, en Zamora, y en la iglesia de San Cristóbal, en Salamanca, enmarcadas en el Plan de Intervención Románico Atlántico.

Las restauraciones tienen como objetivo la conservación, puesta en valor y proyección cultural del patrimonio románico de Castilla y León, contribuyendo al acceso, comprensión y disfrute del mismo por parte de la ciudadanía y del visitante.

En diciembre de 2024 se suscribió un protocolo entre la Consejería y la Fundación Iberdrola España para promover la continuidad del Plan Románico Atlántico, como una acción conjunta sobre los bienes del patrimonio cultural, a desarrollar en las provincias de Salamanca y Zamora.

Uno de los templos más singulares del románico capitalino. / J.N.

Las mejoras que se realizan en este marco conllevan la conservación, restauración y puesta en valor de los mismos para promover el crecimiento y desarrollo sostenible del territorio a través de la creación de empleo, la dinamización socioeconómica, la promoción turística y la redistribución de la inversión entre los núcleos rurales en los que se encuadra, explican.

Las actuaciones que se realizan sobre distintos bienes integrantes del patrimonio cultural de las provincias de Salamanca y Zamora en el Plan de Intervención Románico Atlántico implican una puesta en valor del patrimonio cultural de la zona que permitirá habilitar y diseñar políticas y actuaciones posteriores, destinadas a un mejor aprovechamiento de los bienes sobre los que se interviene, generando una repercusión , también económica, mantenida en el tiempo.