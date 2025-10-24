Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas

El tramo de carretera situado en torno al kilómetro 530 de la N-122 (cerca de la localidad de Trabazos) es el más peligroso de la provincia de Zamora, según el informe de Automovilistas Europeos Asociados.

Los 270 tramos identificados en el informe "Las carreteras más peligrosas de España" sitúan en el número 12 al mencionado punto negro zamorano, con dos accidentes y cinco víctimas en el periodo analizado que es el que transcurre desde 2019 a 2023.

En el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso del país se ha localizado en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media española.

En Castilla y León el tramo más peligroso está en la N-111 en Soria. Es la carretera que une la capital del Duero con Logroño y cuenta con los dos primeros puntos negros más importantes de la comunidad, situados en los kilómetros 173 y 177 de la citada vía.

Situación del principal punto negro de las carreteras zamoranas, en la N-122 / J.N.

En Zamora, además de l mencionado en la N-122, aparece como segundo punto negro el kilómetro 200 de la carretera convencional N-620, que une Salamanca y Valladolid, a la altura de la localidad zamorana de Cañizal.

El tercer y cuarto puesto es para dos tramos de la carretera convencional N-525, la que une Benavente con Galicia por Sanabria. Aparece un punto negro a la altura del kilómetro 52 (cruce del Empalme) y otro en el kilómetro 99, a medio camino entre Requejo y Lubián.

El quinto y último tramo peligroso de la provincia lo sitúa el informe de Automovilistas Europeos Asociados en el kilometro 255 de la N-630, a la altura del cruce con la autovía y la carretera N-631 en Sanabria, en el término de San Cebrián de Castro.

Demanda de la autovía A-11

Los datos del estudio no hacen sino corroborar las demandas de construcción de la autovía A-11, debido a la gran cantidad de accidentes mortales que se producen en la principal vía de unión de Zamora con Portugal por Aliste.

Se trata de una carretera con un importante volumen de tráfico que la ha convertido en especialmente peligrosa.

El último accidente mortal se ha producido este mismo mes, cuando una joven de 19 años fallecía tras la colisión fronto lateral entre un vehículo articulado y un turismo a la altura de Ceadea de Aliste. La víctima tenía nacionalidad portuguesa.

La conversión de esta ruta en autovía, sin embargo, es un proyecto que lleva décadas estancado y únicamente tiene visos de hacerse realidad en un futuro más o menos próximo la variante de Alcañices y la de Trabazos, con el fin de sacar el tráfico rodado del paso por ambas localidades, sobre todo por la gran cantidad de camiones que transitan a diario por esta ruta internacional entre España y Portugal.

Factor humano

El informe de Automovilistas Europeos Asociados explica que "tradicionalmente se ha venido atribuyendo al factor humano la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico".

Sin embargo, añade a continuación, "el estado de las carreteras juega un papel fundamental en la seguridad vial", según revela el último informe de la organización de defensa de los conductores en su informe de análisis de la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2019-2023, a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

España cuenta en la actualidad con una extensísima red de 165.705 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.474 km son gestionados por la Administración Central (soportando más del 53,5% del tráfico total de nuestro país); 71.251 dependen de las comunidades autónomas (con el 41,4% del tráfico) y 67.980 de las Diputaciones y Cabildos (con el 5,1%).

De la totalidad de la red, 17.666 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), lo que convierten a España en el país que dispone de una mayor longitud de este tipo de vías de toda la UE, seguido por Alemania con cerca de 13.000 kilómetros.

Índice de peligrosidad

El informe de AEA destaca que en el quinquenio analizado (2019-2023) el índice de peligrosidad medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado, "que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías, no ha variado respecto del quinquenio anterior (8,2)". Sin embargo, "todavía hay en las carreteras españolas demasiados puntos negros que es necesario corregir".

"Y si la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones", ya que los tramos analizados concentran muchas víctimas.