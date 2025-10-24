Crimen del Tera: Prostitución, celos y dinero aderezan los testimonios de los tres imputados

Prostitución, celos y dinero, tan presentes en cada vez más populares "true crime", cobraron protagonismo en la última jornada del juicio con jurado para resolver el asesinato del ciudadano portugués, Jaime G., cuyo cadáver apareció flotando en el río Tera en diciembre de 2019, en Sanabria. Los tres ingredientes imprescindibles de la mejor de las ficciones fueron saliendo al estrado de la Audiencia de Zamora en las declaraciones de las tres personas imputadas -relacionadas con el hampa de Chaves y Verín- en medio de un cruce de acusaciones con el que cada cual defendía su inocencia.

La considerada autora intelectual del asesinato, Ana Cristina P.A.S., aclaró que conocía al fallecido y a los otros dos procesados porque ejercía la prostitución en Verín, ingresos con los que mantenía a su expareja, "le pagaba los gastos del coche, vivienda y todo", afirmó ayer. Este hombre es el otro imputado directamente junto con ella en el asesinato, también de Chaves, cuyas iniciales son AC.G.C., apodado "Marineiro", quien se confesó "amigo de Jaime" para asegurar que "no tengo nada que ver con su muerte".

El funcionario de prisiones durante el interrogatorio. | VÍCTOR GARRIDO / Víctor Garrido

Contra él lanzó sus dardos cuando sostuvo que por las fechas en las que desaparece Jaime ya no eran paraje y "estaba celoso" porque le había dejado para mantener una relación con el otro acusado F.A.G.C., alias "El Chico", ante lo que "Marineiro" reaccionó advirtiéndola de que "te voy a destrozar la vida". Ana Cristina relató ante el juzgado y lanzó sus dardos para indicar lo que supo de la desaparición del asesinado, entre el 20 y el 23 de diciembre de 2019, un día en el que "Marineiro" estaba borracho y le que "Jaime ya no molestaba a nadie" y que había enterrado su documentación.

La mujer confesó que cobraba la pensión del fallecido mientras le alquiló una habitación en su casa "como otras prostitutas con las que este había vivido antes". A preguntas de su abogada, a la única que respondió las preguntas, indica que deja la prostitución cuando su amigo "el Chico", casado y con hijos, se lo propone para que le cuide porque ha perdido un ojo, "me cubre todos los gastos" cuando este acusado.

"Marineiro" comienza a mostrar sus celos, argumento de la imputada para justificar que la culpara del crimen ante un funcionario de prisiones de Portugal cuando le reclaman en España para declarar por este asesinato de Jaime. A.C.G.C. cumplía entonces tres años de prisión desde enero de 2020 por robar en casa de "El Chico". Este fue el segundo en subir al estrado para negar que conociera Puebla de Sanabria, nunca trabajó allí en agricultura, como sostienen la Fiscalía de Zamora y la acusación particular que ejercer la hija de la víctima que no pudieron interrogar a ningún acusado, solo respondieron a sus representantes legales y que le identifican como cómplice de Ana Cristina y "Marineiro", quien elije Galende cometer el crimen e indica dónde comprar sacos de cal y cuerda. Alega que entre noviembre y diciembre de 2019 estaba en el hospital porque sufrió un accidente.

"Marineiro", el último en dirigirse al jurado, negó haberse desplazado hasta Puebla de Sanabria, "nunca he estado en Galende a orillas del Lago, ni he comprado la cuerda de rafia, ni cal viva". No pudo precisar cuándo vio por última vez a la víctima del crimen, si bien confirmó que había estado con él "en la fiesta del cumpleaños de Ana Cristina y una o dos veces después".

"Le golpeó fuertemente, le dio vino y pastillas"

"Jefe, estoy aquí por culpa de ella", así recibía al funcionario de prisiones de Portugal "Marinerio", el imputado por el crimen de Jaime G., arrojado al río Tera semiinconsciente, introducido desde la cintura en una bolsa de basura gruesa atada, con un saco de cal entre las piernas y en los pies. Los treinta minutos que estuvieron juntos fueron suficientes para que le hiciera un relato pormenorizado del crimen que afirmó que había ejecutado su expareja, Ana Cristina P.A.S., en el Lago de Sanabria, en la salida del río Tera, quien le pidió que la llevara a la localidad zamorana desde Verín, en el vehículo de ella, en cuyo interior "le golpeó fuertemente, le dio vino y pastillas" para adormecerle. "Marineiro", que cumplía tres años de cárcel cuando la Guardia Civil de Zamora le localizó en Portugal para acusarle del asesinato. Su versión sitúa a la mujer en la zona donde aparece el cadáver golpeando al fallecido, colocándole el saco de cal entre las piernas, introduciendo su cuerpo en la bolsa de basura y colocándole la cinta americana sobre los ojos y la boca, alrededor de la cabeza. El procesado, AC.G.C., aseguró al funcionario que la mujer le propuso participar en el asesinato a cambio de recibir la pensión de Portugal, pero que él solo le ayudó a llegar a Galende, sin bajarse del coche.