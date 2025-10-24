La Casa de Zamora en Madrid organiza la gala Madrid Abraza para recaudar fondos para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios

El dúo Jambina y Madrid, el mago Miguel de Lucas, la artista de musicales Noemí Mazo, el monologuista J. J. Vaquero así como los cantantes líricos Luis Santana y Ainhoa Arteta, presentados por un amplio ramillete de periodistas zamoranos que residen en Madrid han respondido a la llamada de la Casa de Zamora en Madrid que impulsa la Gala Solidaria Madrid Abraza en favor de los afectados por los incendios que asolaron la provincia el pasado verano.

La propuesta que aúna música y la palabra tendrá lugar el viernes 14 de noviembre de las 19.00 en el Auditorio Mutua Madrileña, ubicado en el número 20 del Paseo de Eduardo Dato de la capital.

Además de la entrada estándar, a 18 euros la localidad, los organizadores han habilitado la “entradaZa” con un coste de 50 euros que permite ocupar un lugar en las filas 3 y 4 así como una Fila 0, para aquellas personas que quieran hacer donativos pero no puedan acudir a la gala mediante una cuenta abierta en Caja Rural de Zamora.

Recaudación

Toda la recaudación logrará irá destinada a acciones encaminadas a “la recuperación de la flora, la restauración de espacios naturales y apoyo al sector primario, ganadería, agricultura, micología y turismo rural”, para lo que “trabajaremos con agentes especializados y arraigados a la zona para asegurar resultados útiles, mediables y duraderos” remarcó en la presentación del evento la presidenta de la Casa de Zamora en Madrid, Mariluz Uña.

La presidenta de la Casa de Zamora en Madrid, Mariluz Uña. / J. N.

Gastronomía y patrimonio

Por su parte el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, puso en valor que la gala pretende también “llegar a una población importante, una población cercana a Zamora, para seguir promocionando el territorio, hablar de las bondades de nuestra provincia”.

Abogó por decir a los madrileños que vengan porque “hay parte de territorios que están intactos, pueden disfrutar de esos paisajes mágicos, de una gastronomía y unos alojamientos de primer nivel y, además, aprovechando Las Edades del Hombre», añadió.

Desde Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, esgrimió que la entidad bancaria “apoya a nuestra provincia, nuestra región y nos sumamos con acciones directas, con financiación y con hechos porque ser de Zamora, ser zamoranos, como lo decimos en más ocasiones, es no solo llevar el nombre de la provincia en nuestro apellido, en nuestro DNI” y aludió a que acompañan a miles de zamoranos ofreciendo servicio bancario con tres oficinas en la capital y dos nuevas aperturas que se realizarán en los próximos meses.

El cartel de la gala. / cedida

Colaboradores

El salón de plenos de la Diputación de Zamora participaron en la presentación de la gala solidaria q Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora; Mariluz Uña y Carlos Abilio Pérez, representantes de la Casa de Zamora en Madrid; Enrique Oliveira, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora; José María Esbec, presidente de CEOE-Cepyme de Zamora; y Laura Huertos, representante de la Fundación Caja Rural de Zamora.