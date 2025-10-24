La casa más barata para reformar que te encontrarás a la venta en el centro de Zamora capital

Encontrar una vivienda no es tarea fácil. Y si encima la quieres céntrica y a buen precio... lo tienes peor todavía. Lo primero que tienes que tener son las ideas claras respecto a la ubicación, el presupuesto y las características generales. Si lo que buscas es una oportunidad inmobiliaria en la zona centro de Zamora capital, tal vez tengas aquí una opción al alcance de tu bolsillo. Eso sí, aunque es barata, tienes que tener en cuenta que está para reformar en su integridad, de ahí el precio.

Entre las muchas opciones que brinda Tucasa.com, una de las últimas incorporaciones es esta casa de 60 metros cuadrados en la zona de Las Viñas con tres dormitorios y un baño completo. Además, dispone de trastero.

Estado de la casa a la venta. / Tucasa.com

Tiene una antigüedad de más de 50 años, motivo por el que tendrás que reformarla en su integridad si quieres entrar a vivir. No obstante, está llena de posibilidades.

