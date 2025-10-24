Carlos Olalla, actor: "El teatro acontece en la cabeza de cada espectador"

El intérprete Carlos Olalla pisa por primera vez el escenario del Teatro Principal de Zamora. Lo hará acompañado de Natalia Dicenta y Lola Herrera en la obra «Camino a la Meca» que representa el 24 y 25 de octubre en el liceo de titularidad municipal.

Su llega al mundo de la interpretación no muy usual, ¿cómo fue?

Me había pasado 25 años trabajando en el mundo de la empresa, hubo una reestructuración y me encontré de patitas en la calle con 45 años. Mi madre hacía figuraciones e iban a rodar una película con Sophie Marceau en Barcelona y quería conocerla. Me quedé tan impresionado con lo que hacían que me metí en una escuela de teatro y estudié allí tres años. Tenía 50 y mis compañeros y compañeros tenían 18. Cuando teníamos una escena o una improvisación, ellos tenían que imaginarse cómo se sentirían y se les pasaban una serie de cosas para llegar a un estado emocional y a mí me bastaba con recordar las cuatro o cinco últimas putadas que me habían hecho en la empresa para estar en ese mismo estado emocional (risas). Ellos viajaban al futuro y yo al pasado y nos encontrábamos en el presente, en el aquí y el ahora que es el teatro.

Y su presente es la obra "Camino a la Meca" de cuyo reparto forma parte.

Me llamó Jesús Cimarro (productor), me preguntó si tenía unas fechas libres y me propuso un proyecto de teatro. Me comentó que sería con Lola Herrera y dirigido por Claudio Tolcachir. Me mandaron el contrato, sin haberme hecho ni una prueba. Sin conocer siquiera personalmente al director, ni haber estado con mis compañeras Lola ni con Natalia (Dicenta) me fui a los ensayos.

Carlos Olalla / Cedida

¿Cómo fue esta toma de contacto?

Impresionante. Con Lola el ritmo de ensayos es de tres horas diarias. Estuvimos durante tres meses, cada mañana tres horas. Mi personaje aparecía a mitad de la obra, y la primera mitad no estaba. Yo iba a todos los ensayos como loco porque eran clases magistrales que me regalaban. Recuerdo que un día le pregunté al director que cómo había pensado en mí y me dijo que por varios sitios le llegó que era buena persona y luego había mirado mi web y lo que encontró le gustó.

¿Qué tal a las órdenes de Claudio Tolcachir?

Es una gozada. En los ensayos, cuando surgía algo sobre el personaje o sobre cómo hacer una acción, la estudiaba y admitía propuestas. Llegas a la conclusión de que se te ha ocurrido la gran idea del personaje, la soltabas y resulta que es lo que él tenía en la cabeza desde el principio. Es muy enriquecedor trabajar con Lola (Herrera) y Natalia (Dicenta) porque son dos profesionales como la copa de un pino y tiene una química brutal entre ellas. Los personajes son dos amigas y cada una tan solo mirando a la otra sabe perfectamente lo que quiere. Además, se produce una sororidad maravillosa porque la obra trata de una mujer que vive en una pequeña aldea de Sudáfrica, en los años del siglo pasado, entre apartheid y racismo. La protagonista cuando se queda viuda, empieza a hacer esculturas abstractas de tamaño real de hormigón en un pueblo pequeño y conservador, muy dominado por una iglesia holandesa reformada, para la eso era como una amenaza.

Elenco de "Camino a la Meca" / Cedida

¿En qué nos adentra la función?

Es un canto a la amistad, a la solidaridad, a tener que apoyarse para poder solventar las dificultades. La obra es deliciosa porque toca temas muy duros, pero muy actuales, muy necesarios y no da respuestas, sino que hace preguntas. Toca el tema de reivindicar la capacidad de decisión de las personas a vivir su propia vida, a cualquier edad. Una mujer, aunque tenga 70 años, puede decidir lo que le dé la gana en una sociedad muy pacata, muy conservadora, pero no hay nadie que tenga derecho a impedírselo. Cada espectador y espectadora va a ver durante la obra momentos en los que se va a identificar con una situación u otra, o con un personaje u otro, pero cosas que le llegan muy dentro. El teatro no pasa en el escenario. El teatro pasa en la cabeza de cada espectador, por eso es importante ser muy respetuoso con el espectador y no dar las respuestas sino incentivarle a que él haga sus preguntas y busque sus respuestas.

Hemos pasado en 20 años de la sociedad de la palabra a la sociedad de la imagen

¿Es más necesario que nunca apelar a las libertades del escenario?

Sí, es fundamental, sobre todo, apelar a que tomemos partido, a que nos informemos de lo que está pasando a nuestro alrededor y no permanezcamos indiferentes. Como decía León Felipe " Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros". Hemos pasado en 20 años de la sociedad de la palabra a la sociedad de la imagen. La sociedad de la palabra es la que te ponías delante de un libro y tenías que buscar el momento de soledad, de intimidad para relacionar conceptos, analizar lo que estabas leyendo, y cuanta más información recibías, más capacidad de análisis tenías, y tú te formabas tu propia opinión. Requería una actitud activa. En cambio, la sociedad de la imagen es todo lo contrario. Estás también solo, pero te lo dan todo hecho. Solo tienes que apretar un botón o pasar una pantalla y requiere una actitud pasiva. Y eso ha sucedido además coincidiendo en el tiempo con el paso de lo analógico a lo digital, con lo cual va todo a tal velocidad que ya analizar las cosas que pasan es complicadísimo y si encima no lees y lo único que te llega son los vídeos de una cantidad de gilipollas que hay y que encima se llaman influencers...

Ante eso..

No rendirse. Yo lo hago desde los escenarios o dirigiendo festivales de memoria democrática para que los jóvenes se acerquen al mundo de la memoria a través de una herramienta atractiva como son los cortometrajes. O dando recitales sobre la figura de Carmen Castellote, la última poeta viva del exilio republicano que fue niña de Rusia porque este mundo necesita mucha la poesía. Ahora lo único que interesa es el yo, yo, yo, y la última línea de la cuenta de resultados.

Es descorazonador porque casi todos los personajes mayores de 50 están escritos para hombres y eso hay que denunciarlo.

Está inmerso en la gira de la obra, pero ¿tiene más proyectos?

Voy a compatibilizar la obra con el rodaje de la segunda parte de "El tiempo que costuras". Me hace mucha ilusión porque en la primera era el padre de Sira y retomó el personaje doce años después. Es un reto y es una cosa preciosa trabajar con Adriana, otra de mis actrices favoritas. Soy un afortunado porque esta es la profesión sexista. Es descorazonador porque casi todos los personajes mayores de 50 están escritos para hombres y eso hay que denunciarlo.