El calendario para 2026 de Azayca está ya a la venta en su sede de Zamora

La Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer, Azayca, lanza su quinto calendario de salud donde trabajar los hábitos de higiene bucal.

El almanaque presenta 14 dibujos (uno por mes, la portada y un adicional) seleccionados entre las ilustraciones que participaron en el concurso convocado para alumnos de centro de Primaria de la provincia centrado en la higiene dental porque “la directora de salud pública dijo que el tema dental es importante transmitirlo, inculcarlo en los niños y en las niñas porque son perezosos a la hora de lavarse los dientes” señaló la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera.

El calendario está dedicado a Paula Luengo Lastra porque “cuando seleccionamos el dibujo y llamamos a la maestra de Moralina de Sayago para decírselo nos dijo que la niña estaba en tratamiento. Después de cinco años la tenemos con nosotros y hemos querido hacerle este homenaje, hemos querido darle una alegría porque nos parece que también las alegrías contribuyen al bienestar” precisó De la Higuera.

Algunos de los dibujos. / J. N.

Del calendario de salud se han editado 800 unidades que están a la venta en la sede del colectivo, situado en la calle San Miguel, a tres euros uno, y dos a cinco euros.

La recaudación lograda con la venta irá destinado a sufragar “el transporte social que hacemos en toda la provincia” y al ejercicio terapéutico.

Nuevo programa

En esta línea de trabajo desde Azayca impulsan la puesta en marcha en Zamora del ejercicio terapéutico intenso antes de que los pacientes de cáncer sean operados. “Es un programa que nos parece muy interesante que están aplicándose en Puerta de Hierro” apuntó De la Higuera. La portavoz de Azayca subrayó que “tenemos algún paciente con el que hemos trabajado de forma experimental y los resultados han sido magníficos”.

Además de la asociación ponen el énfasis en prevenir aquellos riesgos que son evitables y son evitables tipos de cáncer que “van asociados al tabaco, que van asociados al alcohol, que van asociados al sedentarismo, que van asociados a la obesidad”.