La bandera palestina ya ondea en el Ayuntamiento de Zamora: así ha sido el hermanamiento con Beit Jala

Zamora está desde este viernes más unida con Palestina a través de los lazos que ha establecido con la ciudad cisjordana de Beit Jala. El hermanamiento con esa población situada junto a la ciudad de Belén ha contado, además de con la presencia de los alcaldes de ambas localidades, con la asistencia de la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Abed Rego, que ha presidido el acto oficial que teje puentes enter Zamora y Beit Jala.

El hermanamiento se ha llevado a cabo en el salón de plenos municipal, donde ha ondeado la bandera palestina, y se han dado cita una treintena de zamoranos en apoyo de Gaza y Cisjordania.

Ni la ministra ni el alcalde de Zamora se han andado con circunloquios y han condenado expresamente el genocidio en la franja de Gaza y en Cisjordana por parte de Israel, que se ha cobrado ya 70.000 vidas humanas. También han coincidido en señalar Sira Rego y Francisco Guarido que el hermanamiento constituye una forma de apoyo al reconocimiento del Estado Palestino.

Guarido, con la bufanda palestina en el acto de hermanamiento. / Alba Prieto

Tras la firma del protocolo de hermanamiento por parte de Francisco Guarido y su homólogo cisjordano, Issa Farah Issa Janineh, los dos responsables municipales se han intercambiado placas conmemorativas del acuerdo que establece lazos culturales, sociales y humanitarios entre las dos ciudades.

El hermanamiento pretende ser "un ejemplo vivo de cómo se construyen puertas de amistad entre los pueblos", ha asegurado Issa Farah Issa Janeneh, que ha indicado además que con ese vínculo se lanza además el mensaje de que "lo que une a los pueblos del mundo es más fuerte que cualquier frontera".

Por su parte, Francisco Guarido ha declarado que con el hermanamiento se pretende "dar visibilidad a la creación de un Estado Palestino libre y democrático" y ha recordado que lo que Israel está haciendo a ese pueblo es "una injusticia".

La ministra de Juventud e Infancia ha defendido que el hermanamiento no es simplemente una firma, sino "un acto de fraternidad" y ha declarado que seguirán reclamando "el fin de la impunidad del estado genocida de Israel" y que no habrá una solución a ese conflicto de Oriente Medio "mientras la voz palestina no sea escuchada en la mesa en la que se decide su destino".

Los actos con motivo del hermanamiento incluyen también este sábado una exposición fotográfica y muestras de gastronomía, los trajes típicos y la música palestina que se podrán disfrutar en una carpa instalada en la Plaza Mayor de Zamora.